I prodotti matte stanno vivendo un vero revival: dopo la cipria, anche il blush in polvere torna sotto i riflettori grazie a nuovi recenti lanci che hanno attirato l’attenzione dei beauty lovers abituati ormai a texture glassy e luminosissime. Non significa che il trucco glowy ottenuto esclusivamente grazie a un mix di cosmetici in crema sia passato di moda ma semplicemente che c’è voglia di sperimentare con finish nuovi adatti anche alle pelli miste, che tendono al lucido. foto 1 e boxino Courtesy Press Office In effetti, le polveri di ultima generazione, non sono quelle di una volta, pigmentate e dal marcato effetto opacizzante. Al contrario, risultano leggere come seta e offrono un colore modulabile che risulta naturale sulla pelle. In alcuni casi, racchiudono persino attivi idratanti e lenitivi, nel segno della tendenza make-care che infonde anche il trucco con ingredienti ispirati alla skincare.

Blush in polvere, come applicarlo

A differenza della controparte liquida, che permette di essere sfumata anche con le dita, qui è richiesto necessariamente il pennello, meglio se angolato dato che questa forma facilita l’applicazione del prodotto. Attenzione anche alle setole: per un risultato naturale si può puntare sui duo-fibre che alternano lunghezze diverse perfette per depositare poco pigmento alla volta. Se non siete fan dell’effetto blush blindness, che accende le gote con tonalità molto intense, infatti, l’applicatore giusto vi permetterà di controllare il colore ed evitare possibili «errori». Se il blush, in genere, si stende dopo aver fissato il trucco con la cipria, in modo da avere una base sufficientemente scorrevole, c’è invece chi, come il make-up artist delle star Patrick Ta, suggerisce l’esatto opposto. Ovvero di applicare la polvere come finishing touch su una base cremosa per massimizzare la resa del colore e ottenere un risultato decisamente bold. Se, nonostante tutte le precauzioni, ritenete di aver calcato un po’ troppo la mano, niente paura. Basta utilizzare la spugnetta leggermente inumidita per tamponare via l’eccesso con delicatezza.

Dior Backstage Rosy Glow Blush di Dior ha una texture leggera e impalpabile, effetto seconda pelle, che offre un colore su misura grazie alla formula pH reagente.

Luminous Silk Blush di Giorgio Armani è formulato con una speciale tecnologia che dona un effetto soft focus grazie a pigmenti luminosi e leggeri come seta.

Color Fuse Powder Blush di Hauslabs ha una texture fondente estremamente naturale sulla pelle, inoltre è privo di talco e formulato con arnica fermentata lenitiva e squalano idratante.

Blush is Life di Kosas ha una formula baked che mescola due diverse tonalità per un risultato modulabile, luminoso e dal finish effetto velluto.

A metà tra crema e polvere, Soft Pinch Matte Bouncy Blush di Rare Beauty dona un colorito leggero e naturale con un finish matte che non appesantisce.

Eye2Cheek Blush & Eyshadow di Valentino Beauty è una polvere versatile che può essere declinata anche sulle palpebre grazie alla formula pigmentata ma modulabile, infusa con perle potenziatici del colore.

The Powder Duos di Westman Atelier racchiude due tonalità per scolpire e scaldare l’incarnato dalla formula matte leggera e setosa.

Make Me Blush Bold Blurring Blush di YSL ha una formula in polvere ultra sensoriale che perfeziona la pelle grazie agli speciali pigmenti waterproof e long lasting.

