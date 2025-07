7 ciprie leggere e impalpabili, perfette per un effetto cloud skin

7 ciprie leggere e impalpabili











Se l’imperativo beauty delle ultime stagioni imponeva di risplendere come una «ciambella glassata», citando il claim preferito di Hailey Bieber, ora il vento sta cambiando a favore di un incarnato meno scintillante. Tutte le tendenze, come è fisiologico, finiscono per evolvere e cedere il passo a qualcosa di nuovo. Dopotutto, la glass skin, che impone texture ricche ed emollienti, è piacevole in foto ma non sempre adatta alla quotidianità, specialmente in climi umidi e caldi come quello attuale.

Sarà per questo che, di recente, sugli scaffali dei beauty store sono approdati molti cosmetici in polvere. Prima tra tutti la cipria: sembrava essere quasi caduta in disuso, complice il fatto che la moda impone un incarnato healthy e naturale, ottenuto stratificando unicamente prodotti liquidi e in crema. Invece, a sorpresa, molti brand hanno di recente riportato in auge un gesto che, per molti, equivaleva a soffocare e appesantire la pelle. Grazie a formule di ultima generazione, invece, queste nuove poudre risultano finissime, «elastiche» e dall’aspetto estremamente naturale, perfette per fissare il trucco su tutto il viso o solo in alcune aree della zona T, in trasparenza. Con un elegante effetto blurring, si mimetizzano con l’incarnato migliorandolo al tempo stesso, complice la presenza di ingredienti idratanti oppure seboregolatori, adatti a chi deve tenere a bada la produzione di sebo. Le ciprie di ultima generazione, infatti, rientrano a pieno titolo nella tendenza make care dato che non si limitano a correggere ma puntano anche a trattare la cute grazie a ingredienti che di solito troviamo solo nei prodotti skincare.

Così, la cloud skin, altra tendenza coreana di cui si è parlato tempo fa, torna definitivamente in auge. Ricrea sul viso un delicato effetto «nuvola» grazie a un uso calibrato di prodotti matte sì, ma dal finish setoso, che tengono a bada il lucido ma in modo elegante, senza soffocare la naturale luminosità del viso. La cipria, ovviamente, è il prodotto chiave di questo look: in versione compatta è più adatta alle pelli miste o grasse perché ha un maggiore effetto opacizzante, la versione loose, leggera e impalpabile, è invece consigliata a chi presenta maggiore secchezza e preferisce un risultato vedo non vedo.

Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle di Chanel grazie allo speciale complesso foto-adattivo assicura un effetto radioso in ogni condizione di luce. Con olio di gelsomino idratante, dona un comfort duraturo e preserva la funzione barriera della pelle.

A differenza delle ciprie tradizionali che tendono a seccare, Prisme Libre 4-Color Pressed Power di Givenchy fissa e opacizza in leggerezza. Inoltre, racchiude una combinazione di colori correttivi e illuminanti.

Dior Forever Cushion Powder di Dior è una polvere ultrafine che fissa il make-up per un elegante effetto velluto. Infusa di acqua e arricchita da estratto di viola del pensiero selvatica, è fresca e delicata sulla pelle.

Parure Gold Skin Diamond Micro Powder di Guerlain è una polvere libera micro-perfezionante infusa con oro 24 carati e peonia bianca che leviga e illumina l’incarnato.

Affina la texture dell’epidermide sfuma l’aspetto delle linee sottili e minimizza i pori: Skin Caviar Loose Powder di La Prairie racchiude speciali pigmenti soft-focus oltre a Caviar Extract e Exclusive Cellular Complex che coccolano la pelle con micronutrienti perfezionanti.

Hyper Blur Loose Powder di YSL Beauty opacizza e perfeziona, offrendo un finish soft matte che dona una pelle impeccabile e idratata tutto il giorno grazie alla formula con acido ialuronico.

Grazie all’estratto di albatro biologico aiuta a ridurre la produzione di sebo: Ever Matte Compact Powder di Clarins fissa il trucco e minimizza l’aspetto dei pori.

