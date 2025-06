Sembrava l’ennesimo trend destinato a passare, eppure il trucco lilla sta convincendo il beauty world che è proprio il viola il colore più cool e interessante del momento. Pian piano, infatti, l’ametista ha tinto lip gloss, polveri sublimanti, blush e ombretti, a dimostrazione che si tratta di una sfumatura che può essere declinata proprio su tutto il viso. Ma sarà davvero così? Certo, qualcuno potrebbe avere dei dubbi, trattandosi di una nuance insolita e in apparenza un po’ difficile da incorporare nel make-up di tutti i giorni. In realtà, invece, è proprio il contrario. L’importante è scegliere con cura sia la texture del prodotto che utilizzeremo, leggera e traslucida, e la tonalità, che deve adattarsi alla carnagione.

Se Chanel ne ha fatto la star della collezione maquillage Primavera-estate 2025, Huda Beauty ha creato un’intera capsule che racchiude tutto il necessario per un trucco malva; insomma sono molte le case cosmetiche ad aver introdotto proprio il lilla nel proprio portfolio. Non solo, anche le le maison di moda hanno utilizzato tocchi lavanda per il trucco che ha sfilato in passerella dimostrando che, se applicato nel modo giusto, è in grado di donare al viso un immediato effetto illuminante e anti-fatica, al tempo stesso fresco e raffinato. Il segreto sta nell’equilibrio: meglio optare per pigmenti non troppo saturi e scriventi, declinati in texture morbide e idratanti in grado di tingere in trasparenza, fondendosi con l’incarnato. Il risultato desiderato non è quello anni Ottanta, con pennellate di colore saturo e brillante, ma l’esatto opposto ovvero fresco, leggero e traslucido.

Infine, meglio concentrare il colore in una sola area del viso e mantenere il resto al minimo, optando per una base clean e appena perfezionata. Se i toni pastello più freddi stanno bene agli incarnati chiari, le pelli con più melanina possono sperimentare con tonalità più intense e vibranti che possono assumere riflessi a tratti rosati. Cool e romantico al tempo stesso, il trucco lilla è perfetto per chi desidera sperimentare con il look, giocando con il colore ora che la bella stagione è ormai arrivata.

Dior Backstage Rosy Glow Stick Pink Lilac di Dior è un blush in stick dal finish luminoso che utilizza la tecnologia ph-reagente per donare una sfumatura su misura che si adatta a tutti gli incarnati.

Ombre Essentielle Lilas Poudré di Chanel è un ombretto multiuso a lunga tenuta dalla texture leggera e facilmente sfumabile. Arricchito con olio di salvia, dona alle palpebre una sensazione di comfort.

Loveshine Lip Plumping Oil Gloss Thunder Stealer di Yves Saint Laurent è un olio rimpolpante che dona lucentezza e idratazione alla bocca grazie ad acido ialuronico ed estratto di fico mentre l’olio di zenzero ha un’azione volumizzante.

Easy Bake Loose Setting Powder Ube Birthday Cake di Huda Beauty è una cipria in polvere libera dall’effetto illuminante perfetta in particolare per gli incarnati medi e scuri. Leggera e impalpabile, perfeziona il trucco senza appesantire.

Glow Highlighter Frosty Lilac di Gucci è un illuminante in polvere-gel dalla texture fondente che conferisce al viso una luce naturale e radiosa.

Makeup Rouge Lovebalm Toxic Lips di Rabanne è un balsamo idratante dal finish luminoso con acido ialuronico e olio di melograno che rimpolpa le labbra donandogli una sfumatura naturale e luminosa.

