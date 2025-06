Nails, le 5 tendenze colore dell’estate

Colorate, glossy, creative: le nails dell’estate 2025 non passano inosservate. Dal finish minimal alle fantasie più audaci, le manicure must have della nuova stagione

L’estate 2025 è un arcobaleno che passa dai toni naturali ai colori fruttati, sempre con un twist di freschezza, luce e leggerezza.

Che si scelga un total look monocromatico o si giochi con sfumature diverse su ogni dito, l’importante è una manicure curata e piena di personalità.

I colori:

Rosso (fragola)

Un grande classico, soprattutto sulle mani estive, dal rosso fuoco al corallo. Per questa stagione va in particolare la nuance fragola matura, più accesa del rosa, più morbida del fucsia. Dolce e decisa, si abbina perfettamente alla pelle dorata.

Giallo limone

Solare, vitaminico, fresco: il giallo torna protagonista, ma in una nuance più chiara e pastello che richiama i sorbetti estivi. Il giallo burro è trend della stagione, anche sulle unghie.

Verde menta e pistacchio

I toni verdi si ammorbidiscono: il verde menta è delicato e rinfrescante, mentre il pistacchio chiaro è sofisticato e super trendy.

Da abbinare a dettagli bianchi.

Blu elettrico

Le sfumature dell’azzurro sono ovunque, spesso abbinate a finish perlati o jelly.

Il blu è il nuovo neutro dell’estate: elegante, fresco, diverso dal solito!

Neutro e Nude

Le tonalità neutre non passano mai di moda.

Per chi ama l’effetto “clean girl”, le nude nails restano un must. Se il bianco resta un punto fermo sia per le manicure da spiaggia che per un aperitivo chic con le amiche, le palette si arricchiscono di sfumature lattiginose, rosate o beige, con un finish satinato, quasi opaco.

Perfetto su unghie corte, danno subito un tocco elegante e curato.

