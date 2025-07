Dalle passerelle del cuore al front row dell’amore: le relazioni (sentimentali e non) dell’artista più chiacchierato d’Italia

Tra matrimoni da sogno, amicizie e flirt che profumano di passerella, le donne della vita di Federico Lucia, in arte Fedez, sembrano parlare il linguaggio del fashion system.

Tutto è cominciato con lei: Chiara Ferragni, la regina delle influencer, imprenditrice digitale e volto di un’era.

Il loro matrimonio sotto il segno di Dior Haute Couture, una cerimonia spettacolare in una masseria di Noto con luna di miele social, ha fatto storia.

Un love brand, quello dei Ferragnez, super instagrammabile, finito però, come sappiamo, con un addio che ha fatto il giro del web tra indizi, silenzi e una separazione ancora piena di interrogativi.

Credit Getty Images

Giulia Honegger: la nuova fiamma?

Oggi, il cuore del rapper potrebbe battere per Giulia Honegger, stilista dal profilo discreto, ma molto inserita nell’ambiente.

La presunta coppia è stata paparazzata a Marina di Pietrasanta, nello stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici del rapper.

Fedez e Giulia sono stati avvistati già in diverse occasioni: a cena, a pranzo in spiaggia e anche in acqua insieme.

Angelica Montini: il flirt più chiacchierato

Tra i nomi emersi dopo la rottura con Chiara Ferragni, quello di Angelica Montini è stato tra i più discussi.

Giovane, elegante, di buona famiglia, la stilista 28enne è stata vista più volte in compagnia di Fedez.

La presunta relazione non è mai stata confermata, ma ha acceso i riflettori su una nuova fase della vita del rapper: quella delle relazioni post (qualcuno insinua anche pre) Ferragnez.

Donatella Versace: un’amicizia couture

È proprio con lei che Fedez ha stretto un legame profondo e affettuoso, fatto di stima reciproca e collaborazioni.

Donatella Versace lo ha voluto vicino nei momenti clou del brand, tra red carpet e show esclusivi, e il rapper non ha mai nascosto l’affetto e l’ammirazione per la stilista.

Un’amicizia sincera.

Credit Getty Images

Dua Lipa, la popstar glam

Anche il rapporto con Dua Lipa, fashion icon globale e musa di numerosi designer, si muove su un piano internazionale.

Incontri ai party, selfie virali, e la comune passione per la moda.

Che si tratti di amori travolgenti, amicizie sincere o semplici frequentazioni, una cosa è certa: le donne nella vita di Fedez parlano tutte il linguaggio della moda.

Forse è una questione di estetica o una pura e semplice affinità elettiva, ma per un uomo abituato a vivere sotto i riflettori, l’eleganza è sempre un richiamo irresistibile.

E chissà, tra una sfilata e un nuovo disco, quale sarà la prossima "musa" ad affiancare Federico?

Leggi anche:

Dua Lipa e Callum Turner a Napoli: pane, amore e.. bikini mozzafiato. E non è la sola

Jenna Ortega è il volto dell’estate 2025