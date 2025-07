Il fascino del vissuto, l’idea che ogni oggetto abbia una storia da raccontare, la voglia di scovare un piccolo tesoro in mezzo a tante cianfrusaglie, magari buttato a terra o su un banchetto: sono tanti gli aspetti del brocante che attraggono chi vuol dare un’impronta più personale alla propria casa. Si può reinventare una porta o un cancello di ferro battuto e farne la testata di un letto, si può trasformare qualunque cosa in quello che ci suggerisce la fantasia, dandogli nuova vita. Anche solo cambiandogli contesto. È per questo che i mercatini dell’usato sono così attrattivi, da diventare mete turistiche.

Nel sud della Francia, tra Provenza, Costa Azzurra e Occitania, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Accanto ai banchi di frutta e verdura, esposti magistralmente come solo i francesi sanno fare, ci sono mercatini dell’antiquariato, generalmente settimanali, con un’ampia offerta e qualche occasione. Molte città e piccoli paesi d’estate organizzano date speciali per le vendite, a volte anche serali. Bisogna conoscerle o avere la fortuna di capitare nel posto giusto, al momento giusto.

Se si vuole andare sul sicuro, invece, bisogna puntare sui mercati fissi, settimanali o annuali. L’Isle-sur-la-Sorgue, la Venezia della Provenza, è famosa per i suoi mulini, ruote d’acqua e canali. È una cittadina antica, dove le botteghe storiche hanno mantenuto un sapore d’altri tempi. La domenica, è una festa di bancarelle lungo i canali, traboccanti di cibi di ogni genere e delle famose stoffe con motivi provenzali. Avenue des Quatre Otages è il regno dell’antiquariato e dell’usato, con mobili, ceramiche, libri, biancheria, quadri, argenti e oggetti vintage di ogni tipo.

Il 15 di agosto c’è la Fiera internazionale del brocante con più di 200 espositori, considerata uno dei tre poli più grandi in Europa con Londra e Parigi. Da non perdere, se si è in zona la prima domenica di agosto, il mercato flottante sui nègo-Chin, piccole barche tipiche che vendono frutta e verdura sui canali. Molto scenografico, con venditori in costume e luci sull’acqua, è uno spettacolo che merita la visita.

Credits: Getty Images

Nizza è, con Antibes, uno dei principali poli attrattivi per gli amanti del brocante in Costa Azzurra. Lungo Cours Saleya, nel cuore del centro storico a due passi dal mare, il lunedì mattina c’è il mercatino dell’usato, nella cornice colorata delle case barocche, tra caffè e ristoranti con dehors. Ovviamente le migliori occasioni sono a ridosso dell’apertura, le sette del mattino, e va detto che molti venditori ancora non accettano le carte di credito. Quindi, soprattutto se si vuole strappare un buon prezzo, è meglio portare i contanti.

Ad Antibes, il mercatino è ogni giovedì e sabato dalle 7 alle 18 in Place Nationale. L’offerta è mediamente più raffinata che altrove e comprende, oltre ai classici mobiletti e oggetti d’antiquariato, vecchie stampe, pubblicità, locandine d’epoca e un’ampia scelta di vinili.

In Occitania il ventaglio di possibilità è ampio, tante le mete celebri.

Pezenas, nell’entroterra di Marsiglia, ospita una grande fiera due volte l’anno, la prima domenica di maggio e la seconda di ottobre, in un’atmosfera stupenda, tra palazzi storici e negozi di antiquariato permanenti di ottimo livello.

Montpellier ha il suo mercato, con vista panoramica della città, la prima domenica di ogni mese. Se si cercano occasioni, va data un’occhiata anche ai “vide-greniers”, dove i privati vendono oggetti usati quando svuotano case, soffitte o cantine. Altre cittadine piacevoli da visitare, con bei centri storici e possibilità di buoni acquisti sono Uzes, Nimes, Carcassonne, Narbonne, Albi, Toulouse e Figeac.

