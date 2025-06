Altro che “stessa spiaggia”, l’ultima tendenza sono gli esclusivi lidi “vestiti” dagli stilisti. Dolce e Gabbana, Dior, Vuitton si trasferiscono al mare per farne una destinazione super glam

“Lidi vestiti” così - a Noi di Xstyle - piace chiamarli.

Si tratta di quel fenomeno che, da qualche anno, interessa le più importanti località balneari del Mediterraneo e che vede sempre più strutture ricettive ricorrere alla collaborazione con i grandi brand della moda per far incetta di like e di pubblico.

Il fenomeno di marketing esperienziale - che fa impazzire Instagram (e il portafoglio dei turisti più alla moda) - trae origine da quell’immaginario elitario e patinato creato dai paparazzi dei divi del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta, dalla mondanità europea degli anni Settanta e degli amori pop-rock degli anni Ottanta, per diventare protagonista del nostro presente, puntuale, come i primi venti d’estate.

Forte dei Marmi, Capri, Taormina, Portofino, Saint-Tropez, Maiorca, Ibiza, Montecarlo…Dove andrà in vacanza, la moda, quest’estate?

Il Bel Paese tra le mete preferite della moda

Che la Dolce Vita sia un fenomeno tutto italiano è cosa ormai assodata, ma da quando sempre più maison scelgono le nostre località per firmare le vacanze, non c’è più alcun dubbio: l’Italia è uno dei Paesi che la moda maggiormente ama, soprattutto quando si tratta di tempo libero.

Così il Verde Maiolica di Dolce&Gabbana, dopo il successo riscosso a Taormina, inonda di bellezza la baia di Paraggi all’interno del lussureggiante Parco nazionale di Portofino. L’elegante motivo a righe verticali, che rimanda al tipico stile marittimo italiano, decora un esclusivo pop-up, l’area bar e il ristorante Vesta Portofino.

La Liguria è location di un’altra liaison che ha inaugurato proprio in questi giorni e si prepara a diventare il place to be dove sfuggire dall’ordinario, dalla colazione a tarda notte, nella splendida baia di Sestri Levante.

Protagonisti di questa elegante escapade a quattro mani: Lacoste e Tigu Beach che insieme danno vita a un’oasi dove moda, musica e alta cucina rendono l’esperienza in riva al mare qualcosa di unico.

Credit: ufficio stampa

E mentre il cono gelato griffato Louis Vuitton conquista Forte dei Marmi, le righe e dei colori Gallo nelle nuove e sofisticate tonalità del verde e del blu che conquistano l’ Augustus Hotel & Resort, da sempre un crocevia di incontri eccellenti per chi ama la Versilia.

Collaborazioni che non sono solo un omaggio alla rinomata località balneare ma che si fa tributo al suo spirito mondano.

Credit: ufficio stampa

“Rotolando verso sud” come cantavano i Negrita, nella valle di Noto, poco lontano dal mare, Alessandro Enriquez celebra la sua visione della Sicilia firmando il progetto del boutique resort Braccialieri.

Tutto è un viaggio nella terra d’origine dello stilista, che ama e racconta da sempre, narrato soprattutto nei dettagli come le stampe di gerani variopinti che diventano ombrelloni e lettini prendisole, la piscina a scacchi, con il suo motto «Don’t forget to love!».

Credit: Press Office

L’immancabile tappa della moda nella French Riviera

“Buongiorno e benvenuti al Jacquemus Beach Club, il luogo dove stare al mare ed essere visti a Montecarlo” .

Così il brand francese - tra i più avanguardisti in termini di marketing ed advertising - ha inaugurato la bella stagione nella rinomata Costa Azzurra firmando il takeover del più esclusivo club del Principato di Monaco che arriva dopo il successo conquistato all’Ocean Club delle Bahamas e all’Indie Beach di Saint-Tropez.

Tra lettini giallo banana e ombrelloni a righe bianche e nere, la maison francese offre un’esperienza immersiva nel suo universo estetico e dà vita a quel “Riviera dream” di cui la modella Elisabetta Dessy si fa protagonista.

Chissà se tra le motivazioni del recente ritiro di Maria Grazia Chiuri si nasconda la volontà di trascorrere un periodo di assoluto relax nell’esclusivissimo Hôtel du Cap-Eden-Roc ad Antibes che Dior ha recentemente fatto suo.

Dopo Capri, la maison è pronta a portarci in un altro paradiso di stile e benessere in uno dei luoghi più ambiti della Costa Azzurra…ma prenotare, anche solo per una notte, sembra già quasi impossibile.

E mentre a Saint Tropez, la trepidazione si fa sempre più intensa per il puntuale arrivo del pret-à-porter, restate sintonizzati perchè l’estate non è ancora cominciata, tra mete e indimenticabili location, noi abbiamo ancora tanti indirizzi di stile da suggerirvi!

