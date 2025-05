C’è una innegabile voglia di mare! Una brama intesa, un sentimento struggente che porta la mente a volare fin sulle spiagge, a respirare salsedine, a riempirsi gli occhi e l’anima di blu, a immaginare e immaginarsi creature degli abissi. I tedeschi la chiamerebbero Sehnsucht.

L’abbiamo già visto nell’autuno-inverno 2024-25: maglioni da pescatore ricchi di trecce, cappotti caban e colletti da marinaio si sono fatti strada sulle passerelle. “Fisherman-core”, diceva il rapporto annuale Pinterest Predicts relativo alla primavera-estate 2025. Letteralmente, “l’estetica del pescatore costiero”. E non c’è ombra di dubbio: le tendenze per la bella stagione cavalcano l’onda e confermano il desiderio di andare al mare… con il look. Nel guardaroba trovano quindi spazio abiti sailor, accessori a tema e scarpe che sembrano intrecciate con le reti da pesca. È il trionfo del seaside-style, reinterpretato secondo l’impronta di ciascun brand.

Alaïa propone un coordinato che ricorda le reti da pesca, Moschino crea una maglietta trompe-l'œil con il colletto dei marinai bretoni e nodo 2D, Chanel, senza tradire la propria anima bon ton, disegna colletti appoggiati sulle spalle per un gilet di tweed bianco e blu.

Da sinistra, Alaïa, Moschino e Chanel. Tutto SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Ce n’è davvero per tutti i gusti: gli abiti logori sfrangiati di Proenza Schouler - adatti dal mattino all’aperitivo a bordo piscina - sono come salvati da un naufragio. La collezione Ralph Lauren Collection collezione celebra l'upper class americana in vacanza in stile serie Tv The Perfect Couple. E poi ci sono gli accessori-salvagenti-gonfiabili di Duran Lantink, quelli a conchiglia di Chloé, l’abito che sembra fluttuare come le onde del mare di Niccolò Pasqualetti, i sofisticati look come una rete da pescatore di Roberto Cavalli. Fino alle scarpe fishnet proposte da Bottega Veneta o Chloé.

Chloé S25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E che dire del parka di N21? Le mantelline indossate sulle navi erano rivestite di olio di lino che rendeva il tessuto impermeabile: man mano che l'olio invecchiava, i capi ingiallivano ed è la ragione per cui gli impermeabili sono soliti avere questo colore. Non mancano, infine, le classiche righe marinière.

Da sinistra Bottega Veneta, Prada, N21 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Insomma, mare e moda: una storia d’amore, senza fine.

