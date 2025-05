Dalla spiaggia al party, dalla passerella allo streetstyle, il mini-dress, capo iconico degli Anni 60, si reinventa in chiave contemporanea e conquista tutte, celebrities comprese.

Dua Lipa sceglie spesso gli abiti corti per i suoi show. Qui in Coperni, versione rosso fuoco.

Credit: Getty Images

Zendaya li porta in versione sartoriale, come se fossero sculture da indossare. Qui indossa un mini-dress verde a palloncino Louis Vuitton.

Credit: Getty Images

E poi c'è Hailey Bieber, che trasforma il mini-dress argento firmato Saint Laurent, in un pezzo cult.

Credit: Getty Images

Dall'Haute Couture allo street style. I mini-dress sono proposti da tutti i brand. Da Chanel, nell'iconico tweed a Jil Sander, in tessuti leggeri e destrutturati.

Che siano super estivi, in cotone leggero, lino, sangallo o in versione luxury in satin, lurex e pizzo, i mini-dress sono una certezza per l’estate. Non mancano gli inserti in tulle, i drappeggi, le ruches, le spalline sottili e le schiene scoperte.

Bianco ottico e total black restano le nuances preferite, ma il vero twist arriva da tonalità insospettabili come i colori sorbetto, l'arancio, il rosa bubblegum e il lime.

Le stampe? Floreali, a righe e motivi astratti, spesso abbinati a sandali nude o zeppe

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight; Chanel Cruise 2025

Che sia per una serata in città, una festa in spiaggia o una vacanza in barca, il mini-dress resta il passe-partout estivo per eccellenza.

