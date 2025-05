È una tonalità chiara con sfumature gialle, simile al frutto da cui prende il nome. Il verde pistacchio è il colore più trendy dell’estate 2025. Sofisticato, naturale, vitale quanto basta. Infonde ottimismo, serenità ed è… goloso! Una presenza che ha saputo imporsi sulle passerelle – da Emporio Armani a Miu Miu passando da Dries Van Noten – e che è arrivata dritta nel nostro guardaroba. In ogni sua sfumatura. Da quella più tenue che tende al latte e menta a quella vivace che vira al prato.

Dalle collezioni primavera-state 2025 dei brand Erdem, The Attico, Lacoste Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Considerato un colore caldo, in realtà è un ibrido che può essere utilizzato anche come tono freddo in vari abbinamenti. Le sue nuance, morbide come il gusto del frutto ben si accostano ai toni neutri così come a quelli della terra, dal beige al crema fino terracotta. Ok anche al monocromo, pistacchio dalla testa ai piedi. Ma basta anche solo un accessorio, come una borsa o una scarpa per essere cool. E per i più temerari, sono sdoganate le combinazioni con il rosa fragola e l’arancione pesca.

