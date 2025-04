È un colore che non passa mai di moda, il verde oliva. Una tonalità neutra dal carattere raffinato che si declina in diverse sfumature. Che sia un po’ più chiaro o viri al marrone, una cosa è certa: è un passepartout da sfoggiare in ogni situazione, dalla più casual alla più formale. Le grandi maison lo propongono sbizzarrendosi nelle linee e nelle texture

Philosophy By Lorenzo Serafini sceglie il verde oliva per svelare i corpi con bluse, body e gonne trasparenti, lievemente drappeggiate, che sembrano fluttuare nell’aria. Ferragamo opta per linee più rigide creando completi, abiti e cappotti che sostengono la figura. Fendi mixa giacche e spolverini con top e gonne leggere, bianche e color terra, che accarezzano il corpo.

Il total look verde oliva è protagonista da Gucci, dove cappelli a falda larga si abbinano a polo e shorts che evidenziano la silhouette e soprabiti decorati abbracciano il corpo nei giorni più freschi. Le proposte della casa fiorentina puntano anche su felpe dalle maniche a sbuffo unite a pantaloncini, che regalano una forma morbida alla figura.

Da Ferrari e Diesel lo stile si fa più sporty. Tutine di jeans con minigonna, portate con il colletto alto e aperte sul décolleté, sono perfette per le fashioniste amanti della movida. Giubbini che svelano la pancia abbinati a pantaloni cargo, invece, sembrano nati per coloro che scelgono la comodità, senza rinunciare alla sensualità.

Si respira erotismo anche da Alexander McQueen, che unisce giacche e gonne corte e crea abiti da sera che brillano con decorazioni di cristalli, donando al verde sfumature perfette per splendere con in mano, perché no, un Martini stemperato da un’oliva.