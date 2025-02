Pistacchio day, celebriamo il verde più raffinato

Non solo prodotto italiano d'eccellenza, dalla moda al design, il pistacchio conquista tutti con la sua tonalità contemporanea

In Italia ne produciamo alcune tra le varietà più prestigiose, prima tra tutte quella siciliana di Bronte, ma il pistacchio non è solo un seme prelibato, è anche un profumo, spesso ingrediente segreto di molte fragranze gourmandes e soprattutto un colore.

Quel suo verde delicato e allo stesso tempo vibrante è una delle tonalità più versatili e sofisticate, capace di unire freschezza e ricercatezza in ogni contesto. Nella moda ha illuminato le passerelle e i red carpet con look monocromatici e dettagli raffinati, mentre nel design è diventato sinonimo di equilibrio e originalità, perfetto per ambienti accoglienti e moderni insieme.

Ma, attenzione, non esiste un solo verde pistacchio: ci sono sfumature più intense e tonalità più morbide e cremose, come quelle di un delizioso gelato. Una gamma infinita di splendidi verdi che si riflettono anche nello stile, con abiti e complementi d’arredo che spaziano dalle nuance profonde a quelle pastello.

Il 26 febbraio, si celebra in tutto il mondo il Pistacchio Day, un'occasione perfetta per lasciarsi ispirare da questo colore e da tutte le sue sfumature che richiamano la natura e il benessere.

Dagli abiti alle pareti passando per accessori e complementi d’arredo, quello del verde pistacchio è un trend inossidabile e continua ad essere protagonista.