Vince la semplicità: come abbinare con stile la canotta bianca

Insieme alla t-shirt bianca, è un piccolo grande classico del guardaroba e la sua semplicità ispira, stagione dopo stagione, i designer più prestigiosi.

Ode alla canotta bianca, capo cult della moda, già popolare agli inizi del XX secolo, ma come parte del “completo da bagno”. È poi negli Anni 20 che il top tank – canottiera in inglese – viene istituzionalizzo come indumento intimo da indossare sotto le camicie da uomo. Negli Anni 50 diventa invece simbolo di una mascolinità un po’ rozza, portata alla ribalta dallo spietato Marlon Brando nel film Un tram chiamato desiderio. Un’immagine simbolica e sartoriale che Hollywood ha trasmesso negli anni in pellicole come Die Hard con Bruce Willis o nella serie Fast and Furious con Vin Diesel. Ci ha pensato l’eccentrico Freddy Mercury a trasformare la canotta da divisa machista a simbolo della comunità gay sui palcoscenici di tutto il mondo.

Marlon Brando nel 1951 nel film “Un tram chiamato desiderio”. Indossa una canottiera bianca strappata. Credit: Getty Image

Già dagli Anni 70, comunque, complice la rivoluzione sessuale, la canotta sale alla ribalta vera e propria, diventa visibile e protagonista: la portano rapper, skater e punker caricandola di un senso di ribellione senza precedenti. Poi, nel minimalismo Anni 90, brand come Calvin Klein e Helmut Lang contribuiscono a renderla regina della moda.

Per l’estate 2025 la canottiera ha conquistato la passerella con stile e ricercatezza. Sia nel suo mood originale sia in versione rivisitata. Del resto, con la maglietta bianca, è quella “tela” fashion che si presta a diventare manifesto. Malleabile, essenziale, così sfacciatamente basic da risultare davvero indispensabile.

StellaMcCartney SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Acne Studios propone la canotta bianca con la gonna denim a vita bassa: due classici insieme per un risultato senza sbavature. Quella di Roberto Cavalli è a coste sottili, con motivi geometrici. Fendi gioca con un altro trend dominante, le trasparenze. L’effetto è effortless chic.

Acne Studios, Roberto Cavalli e Fendi, tutto SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Impareggiabile con dettagli garçonne: da Gucci la top tank bianca si abbina ai pantaloni dal taglio maschile, ampi e morbidi, neri. Black&white, del resto, è una grande e intramontabile combo di stagione. Ralph Lauren propone la canotta minimale con la gonna lunga opulenta. Un capo che, se non sdrammatizzato, rischierebbe di restare chiuso nell’armadio. Altrettando prezioso l’abbinamento “amazzone” di Dior, asimmetrico e prezioso.

Gucci, Ralph Lauren, Dior. Tutto SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Insomma, mai senza canotta… purché a vista!

