La primavera/estate 2025 riporta al centro della scena il corallo, una tonalità calda, intensa e solare, a metà tra il rosa e l’arancio, che evoca rinascita, energia e leggerezza.

Uno dei punti di forza del corallo è la sua versatilità cromatica.

Sta bene su tutte le carnagioni, dona luminosità e valorizza sia i look da giorno che quelli da sera. Può essere acceso e deciso, oppure declinarsi in versioni più soft, come il pesca o il rosa salmone.

Il Corallo in passerella

I grandi nomi della moda hanno abbracciato il corallo nelle loro collezioni a partire da Giambattista Valli che lo ha proposto in look monocromatici fluidi, ispirati ai tramonti costieri, con tessuti leggeri e trasparenze.

Valentino lo ha interpretato in chiave luxury, con fiocchi, gonne a palloncino e lurex.

Alexander McQueen ha puntato su una versione più profonda e strutturata, tra abiti e accessori che sfiorano il corallo più intenso, accostati anche a colori neutri e delicati come il verde salvia.

Anche Issey Miyake ha portato in passerella capi dalle linee morbide in Sunset Coral.

Versace adotta 9000 coralli a Bora Bora

Fin dai primi Anni 90, quando Gianni Versace ideò il celebre pattern Le Trèsor de la Mer, la maison della Medusa ha più volte celebrato le bellezze dell’ambiente marino, portando in passerella capi dalle fantasie popolate da conchiglie, cavallucci marini e coralli.

Ora il legame tra Versace e l’universo marino si arricchisce di un nuovo tassello grazie all’iniziativa siglata con Coral Gardeners, organizzazione no profit nata nel 2017 nella Polinesia Francese. Per tutto il mese di giugno, il brand offrirà a chi acquista un prodotto della collezione “La Vacanza 2025” la possibilità di ricevere un codice univoco legato a uno dei 9.000 coralli già adottati dalla griffe, attualmente coltivati e curati da Coral Gardeners all’interno di particolari strutture sottomarine realizzate a Bora Bora, prima di essere restituiti al loro ambiente naturale.

Come indossarlo, i consigli di X-Style

Total look: un abito lungo o un tailleur corallo è perfetto per chi vuole osare.

Dettagli pop: una borsa, un sandalo o un paio di occhiali in questa tonalità possono ravvivare un outfit minimal.

Mix cromatici: splendido con il bianco o il sabbia, sofisticato se accostato al verde salvia o al blu notte.

Il punto di vista dell’armocromia: dona particolarmente alle donne “primavera”.

Il corallo (anche) nel beauty

Il corallo domina anche nel make-up. Blush, smalti e rossetti cremosi sono i must dell’estate. Il finish può essere opaco o gloss, ma il risultato è sempre lo stesso: un look fresco, solare e iper femminile.

Il corallo diventa così la nuance irrinunciabile di chi vuole brillare, con delicatezza.

