Edizioni limitate, novità per l’estate 2025 e grandi classici rivisitati, per un viso dal colorito sublimato e radioso, come baciato dai raggi del sole

Tutta la magia della “golden hour”. Bronzer e illuminanti dell’estate 2025 sembrano ispirati a questo momento del giorno in cui il tempo sembra fermarsi e tutto appare possibile. Calde e sensuali, le nuove nuance sublimano il colorito e accarezzano il viso con un tocco setoso, donando un effetto intensamente luminoso, sfumature preziose e riflessi dorati. Evoca il sole che tramonta all’orizzonte il motivo che impreziosisce Les Beiges Poudre Belle Mine Lumière Dorée, creazione esclusiva di Chanel. La palette è composta da due polveri illuminanti dalla consistenza ultra-leggera, sublimata da pigmenti iridescenti che si fondono con la pelle creando un velo di luminosità naturale. Possono essere applicate separatamente o mixate, per un risultato modulabile. Due versioni: Éclat du Soir, in rosa satinato, e Soleil Couchant, arancione tenue.

Chanel, Les Beiges Poudre Belle Mine Lumière Dorée – Creazioni esclusive (copyright: Chanel) Courtesy Press Office

Altre due edizioni limitate: la terra Dior Forever Nude Bronze Glow e l'illuminante Dior Forever Glow Luminizer, che sfoggiano per la prima volta un look couture vestendosi dell'iconico motivo Toile de Jouy, riprodotto sia sull’astuccio sia sulla polvere. Puntano su sfumature radiose e un glow dorato, a evocare la luce del sole. Un invito a partire per una fuga estiva nel cuore della Riviera.

Dior Forever Nude Bronze Glow e Dior Forever Glow Luminizer – Edizioni limitate Courtesy Press Office

È realizzata in una finissima texture ibrida crema-polvere, la nuova cipria illuminante firmata Prada Beauty, Prada Light Glowing Powder Highlighter. Passa dai pigmenti convenzionali alle raffinatissime (e brevettate) Micro-Pixel Pearls, che donano alla pelle un effetto morbido, diffuso e infuso di luce.

Prada Beauty, Prada Light Glowing Powder Highlighter Courtesy Press Office

Spazio anche a un grande classico rivisitato di casa Guerlain, che si presenta in una nuova edizione limitata per l’estate. Formulata al 96% da ingredienti di origine naturale, Terracotta Flower Blossom è un’ode alla natura floreale avvolta dalla luce del sole, che dona un delicato effetto bonne mine e un radioso tocco di colore. Decorata con motivi floreali disegnati dall’artista e pittrice Laura Gulshani, è disponibile in tre colorazioni, ispirate all’originale spettro dei colori della terra.

Guerlain, Terracotta Flower Blossom Summer 2025 – Limited edition Courtesy Press Office

Regala al viso un tocco di sole la nuova terra abbronzante di Clarins. Le tre cialde dalle diverse tonalità si adattano ed esaltano ogni tipo di incarnato, oltre a prendersi cura della pelle grazie allo speciale trattamento infuso nella formula, che assicura anche di prolungare e intensificare l’abbronzatura. La presenza, inoltre, dell’olio di cocco bio, apporta nutrimento e protezione dall’inquinamento esterno durante tutta la giornata.

Clarins, Bronzing Powder Summer Collection 2025 Courtesy Press Office

