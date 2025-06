A stringere con decisione ed eleganza i vitini da vespa estivi, le maxi cinture, protagoniste sulle passerelle di molti brand tra cui: Chanel, Miu Miu, Chloé e Michael Kors. E ora pronte a invadere anche le spiagge.

Oversize, strutturate, avvolgenti.

Chanel le propone come bustier in pelle liscia, con fibbie dorate e taglio rigoroso, da indossare sopra completi bon ton o abiti dritti.

Credit: Launchmetrics

Miu Miu le interpreta in chiave gioiello. Catene dorate e argento con pietre e ganci, perfette per look sporty e a strati.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Chloé le vuole morbide e naturali, come fasce in cuoio intrecciato da annodare sopra abiti lunghi e camicie vaporose, mentre Michael Kors firma versioni in pitone lucido e oro specchiato, per evidenziare la vita su caftani o blazer estivi.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il consiglio di X-Style:

Per un tocco di stile anche in spiaggia, indossala su un costume intero, nella golden hour, sorseggiando un cocktail vista tramonto sul mare. Effetto wow! (assicurato)

Leggi anche:

Sere d’estate: i vestiti lunghi più seducenti dalle passerelle