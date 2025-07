Fragranze agli agrumi, fresche e frizzanti perfette per l’estate

Quando il caldo non dà tregua poche cose rinfrancano quanto il sentore effervescente degli agrumi. Simbolo dei luoghi più belli e suggestivi del Mediterraneo, dalla Costiera Amalfitana alla Sicilia, questi frutti sono apprezzati non solo in cucina, per il loro sapore pungente, ma anche per l’aroma inconfondibile, in grado di alleviare lo stress e portare immediato benessere.

Sarà, quindi, che evocano la bella stagione, calmando al tempo stesso i sensi nelle giornate più afose, ma le fragranze agrumate sono ideali per chi desidera un immediato boost di vitalità. Anche se hanno caratteristiche comuni, non tutti i frutti sono uguali. Al contrario, possono avere sfaccettature molto diverse, più verdi e pungenti ma anche dolci e rotonde oppure fresche e fruttate. In profumeria, le composizioni che racchiudono gli agrumi sono dette anche esperidate, in omaggio al giardino leggendario della mitologia greca dove tre ninfe custodivano un albero che dava frutti d’oro, le arance, appunto. Foto 1 Dida: Liquides Imaginaires - Courtesy Press Office

Non tutti sanno che nostro paese si coltiva uno degli agrumi più utilizzati e pregiati, ovvero il bergamotto di Calabria definito non a caso «oro verde», dalla cui scorza si estrae un olio essenziale fragrante e dalle molte virtù benefiche e antiossidanti. Sebbene originario dell’Asia, è proprio sulla costa ionica che si concentra il 90% della produzione mondiale della varietà più pregiata e preziosa di questo agrume piccolo e rotondo. Se l’olio è ottenuto tramite estrazione a freddo della scorza, le foglie e i ramoscelli possono invece essere distillati per produrre petitgrain, apprezzato anch’esso dai fragrance maker per il suo sentore verde e fresco.

Arancia di Capri la Riserva di Acqua di Parma nasce da un processo di macerazione che dura due mesi. Abbina essenze di arancia rossa, mandarino e petitgrain bigarade a un cuore aromatico di essenza di rosmarino e basilico italiano, suggellati da un accordo minerale e salato.

L'Eau des Hesperides di Diptyque è una composizione fresca e solare che cattura lo spirito gioioso della bella stagione grazie al mix di arancia amara, limone, menta piperita ed elicrisio.

Aqua Allegoria Bergamote Calabria di Guerlain, con alcol naturale di barbabietola francese, è un’esplosione di energia e ottimismo che abbina essenza di bergamotto e petit grain di limone a cardamomo, pepe rosa e zenzero.

Un Jardin a Cythére di Hermès racconta il sole del Peloponneso grazie alle note di agrumi, pistacchio e legno d’ulivo che danno vita a un eau de toilette ricercata e rinfrescante.

Upcycle Mandarin di Liquides Imaginaires si apre con note verdi di mandarino italiano che si fondono con il tocco vivace del pepe rosa e del cardamomo per poi rivelare sfaccettature solari ottenute grazie al mélange di fiori d’arancio, albicocca ed eliotropina.

Under the Lemon Trees di Maison Margiela Replica racconta una passeggiata in un agrumeto ombroso dove il sentore delle foglie di limone si mescola all’aroma frizzante di lime, coriandolo verde e cedro.

Cologne Cédrat di Matiere Première mescola sapientemente olio di pepe nero del Madagascar e olio di pepe rosa argentino a essenza di bergamotto italiano, assoluta di mate e cedro, dando vita a un’acqua di colonia intensa e persistente.

Leggi anche:

Tendenza profumi, sette fragranze che sanno di tropici | Mediaset Infinity

Fragranze anti-stress, per ritrovare calma e buonumore | Mediaset Infinity