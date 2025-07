Fragranze anti-stress, per ritrovare calma e buonumore

Complici i ritmi serrati ai quali siamo quotidianamente sottoposti, siamo sempre più in cerca di soluzioni in grado di riportarci ad uno stato di calma e tranquillità. Non solo attraverso pratiche olistiche come meditazione e mindfullness ma anche grazie ai cosmetici che usiamo ogni giorno e che ora sono pensati per avere un impatto positivo sul nostro stato d’animo. Non è un caso se, negli ultimi tempi, sono sempre di più le fragranze funzionali, formulate con ingredienti in grado di modulare il modo in cui ci sentiamo.

Non si tratta di un concetto nuovo: secondo le neuroscienze l’olfatto è strettamente collegato al sistema libico, la parte del cervello che elabora ricordi ed emozioni, motivo per cui alcuni odori possono farci fare un salto nel tempo riportandoci a momenti che abbiamo vissuto nel passato. Una sensazione che, prima o poi, tutti abbiamo vissuto in prima persona. La novità è che ora queste nozioni ispirano composizioni che funzionano come integratori odorosi, merito proprio di ingredienti in grado di provocare una risposta emozionale. Non si vaporizzano solo per avere una sensazione gradevole, quindi, ma anche per ridurre lo stress o ritrovare le energie, a seconda delle necessità. Trasformandosi così in preziosi alleati da avere a portata di mano in tutti quei momenti in cui abbiamo bisogno di un supporto emotivo extra.

Credit: Courtesy press office

Se inizialmente erano poche le maison ad avere in portfolio composizioni espressamente mood-boosting, ora, invece, sono sempre di più i brand ad avere abbracciato l’idea di una profumeria che, oltre alle molecole tradizionali, incorpora anche sostanze attive, inserite per stimolare il cervello e le emozioni. Con risultati che vanno oltre la semplice gradevolezza dell’accordo.

Qui sotto, sei fragranze che trasformano il rituale di bellezza quotidiano in un momento di self care che aiuta a stare bene con sé stessi.

Les Ô Collection di Lancôme, è composta da tre nuove fragranze, infuse con emozioni positive: Ôff Now è pensata per evocare armonia e relax e unisce la freschezza luminosa della verbena a un accordo cremoso di legno di sandalo. Il risultato è una colonia che trasmette pace ed equilibrio, composta utilizzando la tecnologia EmotiWaves di Firmenich che permette ai profumieri di selezionare specifici ingredienti per favorire sensazioni positive.

Collection of Emotions di Charlotte Tilbury è la collezione pensata per esaltare le emozioni: tra le sette fragranze, Love Frequency vuole stimolare le sensazioni legate all’amore. Floreale, morbida e ipnotica, abbina rosa, cashmeran e zafferano a muschi sensuali, legni ambrati e un cuore di patchouli inebriante.

The Nue è stato tra i pionieri delle fragranze funzionali: dopo la pluripremiata Forest Lungs, che ci trasporta in un bosco verdeggiante, circondati da piante e silenzio, Functional Fragrance con note di palo santo e bergamotto, è pensata per i momenti di intenso stress grazie al suo effetto calmante e riequilibrante.

Formulata per promuovere una sensazione di pace e consapevolezza, The Sixth Sense di Vyrao mescola note di mela, basilico, cipresso e patchouli per donare positività; ginepro rosmarino e menta per bilanciare il sistema nervoso; angelica e finocchio per attenuare la negatività. Il flacone racchiude inoltre un diamantino di Herkimer, cristallo dal potere curativo.

Formulata con l’aiuto di un’omeopata, The Sacred Mist di Cosmoss racchiude note di bergamotto, geranio, gelsomino, tuberosa e ylang-ylang per ristabilire l’equilibrio emotivo, migliorare l’umore e infondere una sensazione di relax e serenità.

Migliora le funzioni cognitive, dalla memoria alla chiarezza mentale: Genius Moodmist di Moods è una composizione neuro-aromatica che mescola olio essenzialie di patchouli, pompelmo, franchincenso, rosmarino e lemongrass.

Leggi anche:

Cinque fragranze ispirate all’orto, perfette per l’estate

Profumi donna: le fragranze del momento dedicate all'estate