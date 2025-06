La natura è la prima musa della profumeria, che da sempre mescola essenze floreali cercando di riprodurre l’aroma del giardino in modo astratto o persino più realistico. Se fino a poco tempo fa, però, rose, peonie, mughetti e tuberose erano i principali protagonisti, ora qualcosa è cambiato. L’ispirazione non arriva più esclusivamente da sontuose aiuole fiorite ma anche dalle più umili piantine aromatiche tipiche dell’orto. E così, menta e basilico si mescolano al sentore di rosmarino, fragola, cetriolo e pomodoro, che di recente è la star di molte composizioni, non più solo per la casa.

Profumi che è un piacere indossare ora che le temperature sono in aumento e c’è voglia di mettere da parte, almeno temporaneamente, i jus più avvolgenti e speziati a favore di mélange in grado di donare una sferzata d’energia. Non bisogna sottovalutare, infatti, il potere dell’aromaterapia e la sua capacità di influenzare l’umore grazie alle note giuste.

A chi ama le note verdi e aromatiche, quindi, non resta che sperimentare queste cinque composizioni dall’anima green.

La collezione Les Jardins Français di L’Officine Universelle Buly si ispira a una raccolta di semi antichi che ha offerto lo spunto per ricreare una tavolozza di profumi singolari, ispirati al mondo dei vegetali commestibili. Le sei fragranze mescolano note insolite di carota afgana e patata dei Caraibi, pomodoro del Perù, cetriolo, verbena e basilico; a base di acqua, sono perfette per l’estate perché non seccano né alterano l’equilibrio della pelle.

Strawberry di Malin + Goetz reinterpreta la comune fragola da giardino abbinandola a un mix inaspettato di note fresche e brillanti di bergamotto e pepe rosa che si mescolano a muschio, gelsomino e radice di giaggiolo. Il brand svedese sembra avere un debole per l’orto: parte del suo portfolio, infatti, è anche il room spray Tomato, ispirato alle note verdi di pomodoro San Marzano, mescolato ad agrumi ed erbe aromatiche.

Leggenda vuole che il cineasta italiano fosse un grande estimatore della pianta aromatica che chiedeva di aggiungere a ogni piatto. Basilico & Fellini di Vilhelm Parfumerie si apre con note erbacee di pitaya e basilico alle quali abbina fico selvatico, vetiver e fieno verde.

From The Garden di Maison Margiela Replica è una passeggiata in un giardino rigoglioso e assolato, in cui la freschezza degli agrumi si mescola alla fragranza delle foglie di pomodoro e all’aroma floreale e speziato del geranio. Le note di patchouli, infine, donano un’impronta olfattiva calda e avvolgente.

Neon Garden di Dries Van Noten invita a immergersi in un giardino immaginario dove menta verde e acquatica si fondono con il muschio, l’ambroxan e la radice di iris dando vita a un accordo green e vellutato al tempo stesso.

