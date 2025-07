L’amaca è molto più di un complemento d’arredo: è un invito al relax, un simbolo di lentezza, un rifugio sospeso tra cielo e terra. Che si tratti di un modello da giardino o di una amaca da interni, oggi esistono soluzioni per ogni stile, spazio e desiderio. Ecco una guida per orientarsi tra materiali, strutture, design e tradizioni, e scegliere l’amaca perfetta per il proprio angolo di pace.

Dove appendere (o appoggiare) l’amaca

Giardino, terrazza, veranda, ma anche salotto o camera da letto: ogni ambiente può accogliere un’amaca, sospesa o autoportante che sia. I modelli da esterno, come Panama di Talenti, uniscono resistenza e stile grazie a strutture in alluminio e corde nautiche. Wave di Royal Botania è invece una vera e propria scultura outdoor: acciaio inox, tessuto tecnico Batyline e un profilo architettonico che trasforma il relax in un gesto estetico. Diventata ormai un’icona nel mondo delle amache, Amanda di Unopiù si distingue per la struttura in legno lamellare e la rete in cotone. Più minimale e contemporanea, SG1 di Coro, disegnata da Stefano Gallizioli, punta sull’eleganza essenziale: struttura in acciaio inox satinato e rete sospesa per un comfort leggero e moderno. Nella collezione di arredi outdoor firmata dallo Studio Zanellato/Bortotto per Ethimo, l’amaca Patio rappresenta una sintesi perfetta tra artigianalità e design contemporaneo. Per chi invece ama appenderla tra due alberi, Farniente di Paola Lenti, firmata Bestetti Associati, è una proposta essenziale e raffinata, ideale per contesti outdoor eleganti. Lo stesso vale per Momotombo di Maisons du Monde, realizzata a mano in Nicaragua secondo tecniche tradizionali, con cotone spesso e frange all’uncinetto: ampia, elastica, perfetta anche per due. Tra le più decorative spicca infine Cruz di Bloomingville, amaca sospesa dallo spirito bohémien, con righe verdi e bianche e raffinati bordi in macramé.