Due pietre che si incontrano quasi a scambiarsi un bacio e a formare un gioiello perfetto per dire “Sì, sono fidanzata”. È l’anello Toi et Moi, il preferito dalle star per concretizzare il grande amore. Merito di Napoleone. E di Jackie Kennedy…

C’è un gioiello realizzato con una fascia a spirale e due pietre che si incontrano. È l’anello Toi et Moi, il bijou più cool e amato dalle star per suggellare un grande amore. Il nome comunica romanticismo solo a pronunciarlo.

La sua storia inizia molto tempo fa, quando Napoleone chiede in sposa Giuseppina di Beauharnais donandole un anello con due pietre – un diamante e uno zaffiro – che crea appunto il modello tanto ricercato dalle celebs di oggi, il Toi et Moi. Due parole, tu ed io, due pietre a confermare una promessa d’amore e fare felice chi, nel 2013 se lo è aggiudicato all’asta per quasi un milione di dollari.

Tutto merito di Napoleone… e di Jackie

Le due pietre hanno dimensioni diverse, ma il taglio corrisponde e sono incastonate l’una con l’altra proprio nel punto in cui incontrano il dito che fanno brillare. Per ciò che rappresenta - due entità che quasi si abbracciano e diventano una sola - l’anello Toi et Moi è quello che va per la maggiore trai bijoux di fidanzamento.

I personaggi del jet set internazionale lo amano. Già negli Anni 50, la first lady Jackie Kennedy decide di ridisegnare il suo anello di fidanzamento - realizzato dal marchio di alta gioielleria Van Cleef & Arpels - in un modello Toi et Moi con diamanti taglio marquise. Chi si scioglie per le grandi storie d’amore può ammirarlo a Boston, dove è esposto alla John F. Kennedy Presidential Library and Museum.

L'anello Toi et Moi di Jackie Kennedy Credits: Dal profilo Instagram ufficiale https://www.instagram.com/helene.e.robert_jewels/

Anche ora sono tante le star che decidono di fidanzarsi pronunciando (e indossando) le parole (e le pietre) Toi et Moi. Nel 2018 la modella Emily Ratajkowski posta sul suo profilo Instagram l’anello con la doppia pietra per festeggiare il suo fidanzamento con il produttore Sebastian Bear-McClard. La creazione è regale: il diamante taglio principessa da 2 carati incontra un diamante taglio a pera da 3 carati. Un’esplosione di luce, per un gioiello lunare disegnato da Alison Chemla, amica di Emily, per il marchio Alison Lou. Quando le nozze volgono al termine, la modella lo fa scomporre in due anelli distinti… quelli del divorzio?!

Nel 2021 la cantante Ariana Grande posta su Facebook l’anello ricevuto come dono d’amore dall’agente immobiliare Dalton Gomez, con cui va all’altare lo stesso anno. Il gioiello brilla con una perla e un diamante taglio ovale. Il dettaglio super romantico? Molti fan pensano che la perla sia stata presa da una spilla da cravatta appartenuta al nonno di Ariana. I due giovani non stanno più insieme, ma l’anello aveva il suo fascino.

Nel 2020 la cantante Ariana Grande mostra l'anello di fidanzamento Toi et Moi regalatole da Dalton Gomez Credits: Dal profilo Facebook ufficiale di Ariana Grande

Dalla moda alla musica fino al cinema. Anche l’attrice Megan Fox, nel 2022, indossa, all’anulare della mano sinistra, un anello Toi et Moi. Il fidanzato, il rapper Machine Gun Kelly, vuole un gioello ad hoc per la sua fidanzata e decide di ingaggiare Stephen Webster, famoso gioielliere inglese, per realizzarlo. Il risultato? Un anello composto da due pietre a forma di pera: un diamante bianco brillante e uno smeraldo, entrambe di circa 3 carati ciascuno.

Nel 2022 l'attrice Megan Fox mostra l'anello di fidanzamento Toi et Moi regalatole dal rapper Machine Gun Kelly Credit: Getty Images

Va controcorrente Kylie Jenner, che, nel 2021, sceglie di festeggiare il forte e speciale legame con la figlia Stormi con un anello Toi et Moi indossato nella mano sinistra, ma nell’indice anziché nell’anulare. La ciliegina sulla torta? L’anellino della bambina, in coordinato con quello della mamma, risplende grazie ai diamanti in miniatura. Cuore di mamma!

L'imprenditrice Kylie Jenner mostra il suo anello Toi et Moi, insieme a quello regalato alla figlia Stormie Credits: Dal profilo Instagram ufficiale di Kylie Jenner

Cosa c’è di meglio che due cuori distinti che si uniscono nella vita reale e anche in un gioiello? Servono una grande storia d’amore, un anello con due pietre che si guardano e due parole: Toi et Moi!

Leggi anche:

I gioielli più belli per l’estate si ispirano al mare