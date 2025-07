Non si tratta di un prodotto del tutto nuovo, tanto che, in Corea, deve la cosmesi è avanti anni luce, alcuni brand lo propongono già da qualche tempo. Grazie al brand di Hailey Bieber, però, ha conquistato l’attenzione del pubblico di qui diventando virale sui social. Il Glazing Milk di Rhode è diventato virale, però, non solo grazie alla fama della star ma soprattutto alla sua texture leggera e intensamente idratante al tempo stesso. Una vera innovazione considerando che, in origine, il tonico era essenzialmente una lozione acquosa a base di alcol, formulata per rimuovere l’eccesso sebo dalla pelle restituendo una sensazione di pulizia e freschezza. Finiva però anche per seccare e danneggiare la pelle, dettaglio che ha fatto sì che l’intera categoria fosse per un po’ messa da parte e a volte bollata come uno step non necessario.

Il vento, però, è completamente cambiato. Da trattamento opzionale, dall’effetto meramente rinfrescante o astringente a seconda degli ingredienti racchiusi nell’INCI, ora torna in una veste completamente riveduta e corretta. Sempre dalla texture liquida ma più viscosa, con un mix di nutrienti che puntano a garantire all’epidermide un aspetto morbido ed elastico, il milky toner ha attirato l’attenzione generale e fatto scuola, tanto che molti brand hanno lanciato la propria versione sul mercato. Particolarmente indicato per chi ha la pelle secca e disidratata, questi elisir fluidi sono infusi con ingredienti come ceramidi, peptidi e acido ialuronico che donano un boost immediato di idratazione senza appesantire la cute o risultare appiccicosi. Non tutti, inoltre, si limitano a idratare: alcuni racchiudono infatti esfolianti delicati che aiutano a rinnovare l’epidermide ma anche potenti fitoattivi dall’effetto antinfiammatorio.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il milky toner non contiene latte ma un blend di oli e ingredienti idrosolubili che assumono una colorazione biancastra una volta disciolti in acqua. Vanno applicati sulla pelle pulita, con un dischetto di cotone oppure con le mani, direttamente sul viso per poi procedere con il resto della routine. Con la bella stagione e le temperature in aumento, sono adatti anche alle cuti miste o grasse perché consentono di idratare senza appesantire. Alcune formule, infatti, possono essere sostitutive della crema classica oppure abbinate a lozioni che permettono di massimizzarne l’assorbimento ma sempre in leggerezza.

Éclat Premiere Bright Milky Essence di Chanel è un’essenza lattiginosa uniformante e illuminante che previene e corregge le macchie. Racchiude estratto di ylang-ylang ricco di polifenoli antiossidanti e acidi grassi e niacinamide che aiuta a correggere l’iperpigmentazione.

Cream Skin Cerapeptide Toner and Moisturizer di Laneige è un trattamento 2 in 1 che abbina il potere idratante della crema alla leggerezza del tonico. Grazie al mix di ceramidi e peptidi aiuta a potenziare la barriera naturale della pelle, con un effetto rinfrescante e non grasso.

Riduce gli arrossamenti, leviga la pelle e rafforza la barriera cutanea: The Base Face Milk di Ilia racchiude acido ialuronico, squalano, allantoina idratanti e acido lattico che stimola il turn over cellulare con delicatezza.

Glazing Milk di Rhode è un’essenza leggera e nutriente che migliora la funzione barriera della pelle idratandola intensamente. Racchiude un trio di ceramidi nutrienti, beta glucano calmante e un mix di magnesio, zinco e rame che funziona da scudo contro i radicali liberi.

Boum-Boum Milk di Violette_FR è uno spray 3 in 1 che calma e migliora la texture cutanea, adatto a tutte le pelli incluse quelle sensibili e acneiche. Racchiude linfa di betulla che idrata, calma e lenisce la pelle reattiva, acqua dei ghiacciai ricca di minerali, squalano ed estratto di foglia d’ulivo antinfiammatorio.

Glow Replenishing Rice Milk di Beauty of Joseon è un tonico illuminante con estratto di riso e suoi aminoacidi, centella asiatica e ceramidi che aiuta a lenire la pelle sensibile, donando una texture levigata e luminosa.

