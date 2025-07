Quando pensiamo che la Corea abbia esaurito le innovazioni cosmetiche, ecco che quella parte di mondo ci lascia ancora una volta a bocca aperta, grazie a prodotti mai visti prima, che regolarmente fanno impazzire i social. Su TikTok, per esempio, i video che utilizzano l’hashtag #koreanskincare sono più di due milioni, segno che l’interesse per tutto ciò che arriva dalla penisola asiatica non accenna a diminuire, alimentato dal flusso continuo di novità che giungono a noi grazie al passaparola sui social. Non solo trattamenti e maschere, spopolano anche contenuti che portano alla scoperta dei protocolli medico-estetici più in voga, come il facial con PDRN, l’ingrediente estratto dal DNA di salmone, che viene veicolato tramite micro iniezioni che pare regalino un glow eccezionale.

Anche le celebrities hanno contribuito a rendere virali alcuni prodotti, come i tool firmati Medicube apprezzati da Hailey Bieber e Khloé Kardashian per la capacità di migliorare l'assorbimento della skincare, così come la texture cutanea. La maschera al collagene di Biodance da tenere in posa tutta la notte, è invece la preferita di molte star che mostrano di usarla in volo, per esempio, per dare un boost di idratazione alla pelle. Per non parlare dei fotoprotettori, numerosissimi e disponibili in texture sofisticate e sensoriali, adatte a tutti i tipi di pelle.

Quello che affascina il pubblico non è solo il lato sorprendente della K-Beauty ma, soprattutto, la reale efficacia dei trattamenti combinata a prezzi in genere contenuti. Un risultato ottenuto grazie a due componenti interconnesse: da un lato il fatto che prendersi cura della pelle, nel Paese, è un valore diffuso e trasmesso di generazione in generazione e comune a tutti. Dall’altro, una passione così grande per la skincare ha dato vita a un’industria avanzata e all’avanguardia, che crea nuovi trend imponendoli anche al resto del mondo. Qui sotto, sette innovazioni da provare in attesa, un giorno, di visitare di persona gli immensi beauty store della capitale della bellezza.

Relief Sun Aquafresh SPF50 di Beauty of Joseon è una protezione solare idratante e rinfrescante a base di acqua, riso e pantenolo che si assorbe rapidamente. Idrata e protegge la pelle dai raggi UV.

Bio-Collagen Real Deep Mask di Biodance è una maschera viso in idrogel composta da due parti che si adattano perfettamente alla forma dell’ovale: con acido ialuronico, collagene e adenosina, idrata intensamente e lenisce la pelle. Può essere lasciata in posa anche tutta la notte e, con il passare delle ore, diventa completamente trasparente e invisibile.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence di COSRX è un concentrato di nutrimento e idratazione per la pelle con un elevato contenuto di mucina di lumaca filtrata al 96%, acido ialuronico e allantoina dall’effetto illuminante e lenitivo.

Glaze Craze Tinted Lip Serum di Laneige è un siero per le labbra dalla texture leggera con polipeptidi e ceramidi che dona un colore naturale grazie allo speciale applicatore in silicone a forma di ciambella.

PDRN Deep Collagen Capsule Cream di Medicube è un trattamento dual texture composto da una base in gel al cui interno sono sospese quelle che sembrano capsule, ma in realtà sono agglomerati cremosi. Con collagene, niacinamide e DNA di salmone, uniforma il colorito, corregge le discromie e idrata intensamente.

c-PDRN® Advanced Scar Gel di REJURAN® è un gel lenitivo che cicatrizza e ripara la barriera cutanea a base di polinucleotidi estratti dal salmone noti per le loro proprietà rigenerative, che agiscono stimolando la produzione di collagene ed elastine.

Age-R-Ussera Deep Shot di Medicube è un dispositivo per l’elettrostimolazione con luce LED rossa e blu che permette di levigare e rimodellare i contorni del viso migliorando al tempo stesso l’elasticità cutanea.

