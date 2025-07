Estate fa rima con abbronzatura ma non tutti amano trascorrere tempo al sole, necessario per ottenere la bramata tintarella. Avere un colorito dorato, quando arriva giugno e ci si scopre di più, è però considerato un plus da ottenere, un tempo, a colpi di fake tan e lettini solari. Se questi ultimi sono caduti un po’ in disuso, complice un atteggiamento più consapevole nei confronti dell’esposizione agli UV, gli autoabbronzanti si sono evoluti grazie a formule che garantiscono un risultato naturale e, soprattutto, modulabile. Sono finiti i tempi in cui tingevano l’epidermide di sfumature aranciate e lasciavano antiestetiche macchie, per intenderci. Ora promettono di trasformare il colorito grazie a molecole ricavate dallo zucchero, racchiuse in pratici flaconi con contagocce che permettono di dosare il prodotto, dalla texture leggera come acqua, in modo preciso e a prova di errori.

Chi preferisce un effetto ancora più immediato che, però, può essere lavato via a fine giornata, può sperimentare invece uno dei molti fluidi colorati che promettono di regalare alla pelle un istantaneo effetto bonne mine, come dopo aver trascorso una giornata all’aria aperta. Mescolano pigmenti bronzed a ingredienti idratanti e perfezionanti e si utilizzano esattamente come un siero. Colorano l’incarnato pallido e, in caso abbia già una sfumatura ambrata, ne intensificano l’aspetto sun kissed.

Come utilizzare autoabbronzanti e fluidi colorati

Prima di stendere l’autoabbronzante è sempre bene preparare la pelle con una delicata esfoliazione, in modo da rimuovere secchezza e pellicine, per poi idratarla. È sempre consigliabile controllare attentamente le istruzioni del prodotto scelto, dato che alcuni possono essere mescolati alla crema per ottenere un risultato ancora più graduale e, quindi, naturale. Al termine della stesura bisogna lavare le mani per evitare che si tingano a loro volta. Nel caso di elisir dalle sfumature bronzo, non fatevi intimidire se risultano molto scuri nel flacone: non sono davvero così pigmentati e, al contrario, scaldano la pelle in trasparenza. A causa della loro texture fluida vanno applicati dopo i prodotti a base acquosa e prima della crema per poi procedere con la routine abituale.

Gocce Solari Autoabbronzanti di Caudalie consentono di modulare l’intensità dell’abbronzatura mescolando da 2 a 6 gocce al trattamento viso abituale. Prive di alcol e di profumo, con il 99% di ingredienti di origine naturale, non seccano e sono adatte anche alle pelli più sensibili.

Formulato con il 95% di ingredienti d’origine naturale e aloe vera idratante, Radiance-Plus Golden Glow Booster di Clarins è un autoabbronzante che può essere mescolato alla crema da giorno per ottenere un colore su misura, più o meno intenso.

Sunissime Self Tanning Serum di Lierac è un siero autoabbronzante per il viso dalla texture leggera che dona un colorito naturale e uniforme, visibile già dopo 4 ore. Racchiude inoltre ialuronico ad alto peso molecolare e vitamina E idratanti e antiossidanti.

Prodigieuse Boost Self Tanning Serum di Nuxe unisce l’efficacia di un siero idratante alla luminosità dell’autoabbronzante: non solo idrata e rimpolpa la pelle ma crea un colore progressivo, naturale, uniforme e senza macchie.

Con olio di semi di marula e ribes nero antiossidanti, D-Bronzi Anti Pollution Sunshine Drops di Drunk Elephant protegge e idrata pelle, donandole una sfumatura ambrata naturale che si lava via a fine giornata.

Watermelon Glow Niacinamide Hue Drops di Glow Recipe è un siero che uniforma l’incarnato creando un effetto pelle baciata dal sole. Racchiude niacinamide e centella asiatica, illuminanti e lenitivi.

Hy Gen Hydrating Priming Serum Bronze di Natasha Denona, è un siero che prepara la pelle al trucco, arricchito con acido ialuronico, peptidi e zuccheri naturali idratanti. Dalla texture leggera e vellutata, racchiude pigmenti colorati per un incarnato sano e radioso.

