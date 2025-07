Skin tint, la soluzione estiva per uniformare la pelle in leggerezza

Perfeziona quanto basta e ha un finish naturale. Una valida alternativa per chi non ama il fondotinta, un must per tutti quando fa caldo

Le basi di ultima generazione sono perfette per chi, con la bella stagione, preferisce un make-up che lascia «respirare» l’epidermide, senza risultare pesante e occlusivo. Le texture più coprenti, quindi, lasciano il posto alle skin tint, fluidi colorati ultralight che per consistenza ricordano un siero ma sono al tempo stesso in grado di attenuare rossori e piccole imperfezioni, perfezionando quanto basta. La naturale evoluzione di BB e CC Cream, insomma, ma invece di essere dense e cremose (talvolta questo tipo di prodotti tendono a essere proprio così) risultano al contrario leggere e scorrevoli come seta. Impercettibili una volta indossate, funzionano come un filtro Instagram, ma in formato cosmetico.

Ricche di idratanti come acido ialuronico e collagene oppure di ingredienti lenitivi, come la niacinamide, presente in molte formulazioni grazie al prezioso effetto anti-macchia, sono in linea con quella tendenza alla skinification che infonde il trucco con attivi pensati per migliorare l’aspetto della cute, permettendo di abbinare cura della pelle e make-up. Ecco perché le skin tint sono di fatto prodotti ibridi, da scegliere anche in base all’effetto che si desidera ottenere. Non bisogna farsi ingannare dalla descrizione: sottili e a rapido assorbimento, non sono indicate solo per le pelli oleose ma adatte anche a quelle mature o a tendenza acneica, a seconda delle formulazioni, proprio perché non occludono i pori e non accentuano eventuali rughe e linee sottili.

Facili da applicare anche con le dita, senza ricorrere necessariamente a pennello e spugnetta, sono multitasking e soprattutto modulabili. Per aumentarne la coprenza, infatti, è sufficiente utilizzare un velo in più di prodotto solo dove serve senza temere di appesantire la pelle. Chi apprezza l’estetica clean di tendenza sui social, poi, non dovrà fare altro che aggiungere un tocco di blush liquido sulle gote e un velo di mascara per ottenere il perfetto glow estivo.

Les Beiges Eau de Teint di Chanel ha una texture idratante e rinfrescante composta al 75% d’acqua nella quale sono sospesi pigmenti incapsulati che donano un effetto pelle nuda e un colorito uniformato e luminoso.

Ha una texture ultra leggera, effetto seconda pelle: Terracotta Le Tein Glow di Guerlain racchiude il 95% di ingredienti naturali e dona luminosità e idratazione.

Leggero come un siero, Skin Idôle Serum Supertint di Lancôme rimpolpa, idrata e leviga grazie al mix di acido ialuronico, niacinamide e vitamina E.

A metà tra skincare e trucco, Plein Air Baume de Teint di Hermès offre una coprenza leggera dal finish naturale e luminoso.

Ultraleggera e dalla texture setosa, A Pelle Skin Tint di Espressoh si fonde con l’incarnato uniformando in leggerezza. Racchiude polvere di tapioca dall’effetto seboregolatore e molecole antiossidanti estratte dalle foglie d’ulivo.

Veil Hydrating Skin Tint di Hourglass minimizza le imperfezioni in trasparenza e ha un intenso effetto idratante e rimpolpante grazie al mix di acido ialuronico e squalano vegetale.

Vital Skincare Complexion Drops di Westman Atelier è un siero dalla coprenza medio-leggera che migliora l’aspetto della pelle grazie allo Skin Vitality Complex™ con estratto di ginseng, melograno e olio di Tsubaki.

