Per un’abbronzatura radiosa bisogna giocare di strategia, con gesti e trattamenti che si prendano cura dell’epidermide, per esaltarne il colorito

Se il viso è la parte più esposta del corpo e quindi la più coccolata, spesso noi donne tendiamo a dimenticarci di prenderci cura della cute dal collo in giù. E finiamo per renderci conto di aver trascurato braccia, gambe e magari persino il décolleté solo quando, con l’arrivo della bella stagione, iniziamo a scoprirci. Rivolgere attenzioni extra alla pelle del corpo è particolarmente importante ora che, con un po’ di fortuna, trascorreremo qualche giorno al sole, al mare oppure in piscina. L’epidermide va infatti preparata adeguatamente all’esposizione agli ultravioletti, con prodotti ad hoc, in grado sia di donare una sfumatura ambrata omogenea che di preservare più a lungo possibile l’agognata tintarella, il tutto evitando possibili irritazioni e antiestetiche spellature. Per riuscirci, basta seguire tre semplici passaggi.

Esfoliare, una volta alla settimana

Se, coperta dai vestiti tutto l’anno, l’epidermide appare spenta e opaca, il motivo è che, semplicemente, si è ispessita. Motivo per cui sarebbe necessario effettuare un peeling meccanico per rimuovere le cellule morte. Basta ricorrere a un classico prodotto in granuli, da massaggiare su braccia e gambe con delicatezza, oppure a prodotti che non sono abrasivi perché racchiudono beta-idrossiacidi come l’acido salicilico, indicati in caso di acne localizzata. Al pari dei prodotti per il viso, vanno lasciati in posa qualche minuto e poi risciacquati. Lo scrub può essere eseguito una volta alla settimana, anche quando la pelle è già abbronzata. Al contrario della credenza popolare, infatti, non rimuove il colore, ma solo gli strati più superficiali dell’epidermide rivelandone la luminosità.

Idratare ogni giorno

Gesto irrinunciabile tutto l’anno, lo diventa ancora di più in estate quando la pelle, esposta a caldo e salsedine, può risultare più arida e tesa. Applicare la crema quotidianamente è essenziale per mantenerla morbida ed elastica aumentandone la resilienza e minimizzando al tempo stesso il rischio di potenziali irritazioni. Chi non ama le texture molto ricche, consigliate la sera, in particolare dopo una giornata dedicata a tuffi e passeggiate sulla spiaggia, può puntare su prodotti dalla texture lattiginosa o simili a un siero, arricchiti da ingredienti rinfrescanti e ristrutturanti.

Mai senza protezione solare

Una pelle radiosa e dorata passa soprattutto da una protezione solare, da applicare al mattino e rinnovare diligentemente ogni due ore. Il fotoprotettore è fondamentale per ottenere un colorito omogeneo, che si manterrà più a lungo, perché permette all’epidermide di scurirsi in modo graduale. Il sole, naturalmente, non va demonizzato: fonte di vitamina D, fa bene all’umore e alla salute. Va sempre affrontato, però, con un comportamento cauto e responsabile. Non abbiate fretta, quindi, e alla fine verrete ricompensati con una sfumatura ambrata che vi accompagnerà fino a settembre inoltrato.

Silky Bronze Body SPF50 di Sensai è un fotoprotettore per il corpo che protegge dai raggi UV trattando al tempo stesso i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo, con un finish setoso e luminoso.

Tonic Sugar Polisher di Clarins è un gommage formulato con cristalli di zucchero e olio di nocciola che elimina le cellule morte e lascia la pelle levigata, morbida e nutrita.

Nº1 de Chanel Revitalising Body Lotion di Chanel è un trattamento tonificante e levigante con un’alta concentrazione di estratto di camelia rossa che si assorbe rapidamente e dona un’immediata sensazione di comfort.

Geranium Leaf Body Scrub di Aesop è un esfoliante corpo con microparticelle di pietra pomice ed estratto di bambù dall’effetto tonificante che leviga la pelle e risveglia i sensi con il suo aroma di geranio e agrumi.

Soft Lotion for the Body di Diptyque è un latte corpo delicato e lenitivo che avvolge l’epidermide con una scia calda di gelsomino, ylang ylang e cera d’api.

Sun Cream Body SPF30 di Dr. Barbara Sturm combina un’azione ad ampio spettro contro i raggi UV a potenti ingredienti antiage in grado di prevenire lo stress ossidativo, idratando intensamente la cute.

Idratante e setoso, 2% BHA Body Smoothing Spot E di Paula's Choice contiene estratto di camomilla lenitivo e acido salicilico che esfolia delicatamente ed è particolarmente indicato per l’acne localizzata su schiena e spalle. Non è abrasivo e si applica come un siero. Di giorno va sempre seguito dalla protezione solare.

