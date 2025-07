Contorno occhi, le mosse segrete per uno sguardo disteso e riposato

Lo sguardo è il primo a tradirci quando siamo stanchi e affaticati, mostrando ombre scure e palpebre pesanti. I primati non finiscono qui, perché si tratta di una zona che può segnarsi precocemente proprio perché i muscoli sottostanti l’epidermide, in continuo movimento per mostrare le nostre emozioni, creano rughe e segni d’espressione. Insomma, coccolare il contorno occhi con soin idratanti e rimpolpanti è fondamentale per contrastare gli effetti di un quotidiano che ci porta spesso ad avere ritmi stressanti. Non c’è bisogno di dire che il sonno è fondamentale per avere un’aria distesa; al tempo stesso, però, regolare il proprio ritmo circadiano non è così semplice. Motivo per cui è d’obbligo ricorrere e creme, patch e tool per alleviare gli effetti della stanchezza.

Occhiaie e borse, come attenuarne l’aspetto

Le ombre blu-violacee possono essere ereditarie, dovute alla circolazione sanguigna, ma anche provocate da fastidiose allergie stagionali. In questo senso non esiste un prodotto miracoloso in grado di cancellarle. È possibile, però, migliorarne l’aspetto combinando massaggi drenanti a ingredienti dal potere astringente, come la caffeina. Per aiutare a eliminare i liquidi in eccesso, causa di gonfiore, migliorando al tempo stesso le sfumature rossastre, non servono necessariamente tool hi-tech. Usando i polpastrelli, infatti, basta compiere dei piccoli cerchi, dall’interno del sopracciglio verso l’esterno, e poi dall’incavo sottostante in direzione dello zigomo. Fondamentale usare un tocco leggero e stendere prima un gel idratante per favorire i movimenti. In alternativa, si può utilizzare un roller in quarzo rosa che avremo tenuto in frigorifero (non in freezer, perché sarebbe troppo freddo).

Se la pelle è secca e disidratata

Lunghe ore trascorse al computer e l’utilizzo delle lenti a contatto, ma anche le alte temperature degli ultimi tempi, possono portare l’area dello sguardo a risultare arida e segnata. Per restituirle vitalità, basta ricorrere a creme arricchite da ingredienti nutrienti come acido ialuronico, collagene e ceramidi. Se il problema è il volume, invece, sono ottime le formule a base di peptidi, proteine che supportano l’epidermide rimpolpandola e migliorandone l’elasticità. Per potenziare l’effetto dei prodotti applicati, basta utilizzare dei patch appositi che, grazie all’effetto occlusivo, miglioreranno l’assorbimento degli ingredienti. In alternativa, basta sperimentare quelli imbevuti di idratanti e lenitivi da scegliere nella confezione singola, che permette di essere portata anche in borsa e utilizzata al bisogno.

Qualche consiglio

Con trilioni di beta glucani-CM micronizzati ed enoxolone, bioattivo lenitivo d’ispirazione medica che contrasta gli arrossamenti, Génifique Yeux Ultimate Dual-Repair di Lancôme agisce sui microdanni del contorno occhi riducendo l’aspetto di rughe, linee sottili e occhiaie.

Le Lift Firming Anti Wrinkle Flash Eye Patches di Chanel illumina lo sguardo in due fasi: prima si stende il siero racchiuso nel roll-on infuso con un complesso vitaminico anti-età e poi si applicano i patch, che ne amplificano l’effetto rivitalizzante.

Double Serum Eye di Clarins racchiude 13 estratti botanici idratanti e leviganti che permettono di attenuare borse e ombre scure proteggendo al tempo stesso la pelle delicata del contorno occhi.

The Eye Patches di Augustinus Bader hanno un effetto rivitalizzante sullo sguardo: realizzati in morbido idrogel, illuminano e rimpolpano grazie all’esclusivo complesso TFC8™ esclusivo della maison.

Come un bicchiere d’acqua per la pelle, Super Aqua Eye Sérum di Guerlain racchiude la tecnologia Aquacomplex che restituisce un aspetto morbido, fresco e idratato all’epidermide.

Dalla texture ricca e avvolgente, The Eye Concentrate di La Mer racchiude Concentrated Miracle Broth™, elisir concentrato che offre energia, nutrimento e idratazione trasformando in modo visibile l’aspetto di linee sottili, rughe e occhiaie.

Emulsione rinfrescante e leggera con acqua di Rosa di Maggio, Black Rose Eye Contour Fluid di Sisley è un concentrato di attivi nutrienti e leviganti. L’applicatore di precisione, dal tocco freddo, favorisce il massaggio migliorandone l’assorbimento.

Prodotti per la cura del contorno occhi











