Trattamenti 5 stelle per preparare la pelle all’estate

Con le temperature in aumento si può finalmente pianificare un fine settimana di relax, da trascorrere in riva al mare o a bordo piscina. E dopo mesi trascorsi sotto strati di abiti, è probabile che l’epidermide abbia bisogno di un boost di luminosità e idratazione. Al viso, ma non solo. Spesso infatti si finisce per curare di più l’ovale, costantemente esposto, finendo per dimenticare il resto. Per prendersi cura di sé dalla testa ai piedi, niente di meglio che sperimentare un trattamento nella Spa dei migliori cinque stelle del nostro paese. Non solo offrono spazi curati, che infondo un immediato senso di calma e tranquillità, ma anche terapeuti esperti e i migliori soin.

Ecco cinque rituali per prepararsi all’estate e concedersi qualche ora per riequilibrare mente e corpo, illuminare la pelle e distendere i sensi.

Summer Prelude, Bulgari Hotel

Disponibile in esclusiva fino al 31 luglio, è un trattamento olistico per viso e corpo di 110 minuti effettuato con i prodotti firmati Lavika, brand di skincare creato da Miriam Leone, ispirato alla purezza della natura vulcanica. Il percorso inizia con un rituale floreale di benvenuto per i piedi, per poi proseguire con l’esfoliazione completa del corpo e un massaggio tonificante con manipoli di pietra lavica fredda, perfetti per stimolare la circolazione e rassodare i tessuti. Poi si passa alla pulizia profonda del viso, che recupera luminosità e compattezza. Per concludere, l’epidermide di viso e corpo viene idratata intensamente e avvolta da una piacevole sensazione di leggerezza e vitalità.

Summer Prelude, Bvlgari Hotel Milano Courtesy press office

Hydra Boost Treatment, Alpin Panorama Hotel Hubertus

Visitare la struttura dell’hotel è un’esperienza fuori dal comune. Non solo per l’incredibile Sky pool, la piscina a sfioro riscaldata di 25 metri affacciata sulle Dolomiti, ma anche per l’area benessere Heaven & Hell. Sospesa tra cielo e terra, la piattaforma fluttuante in acciaio offre sauna, idromassaggio e aree relax dalla vista mozzafiato. Luoghi perfetti per concedersi un’ulteriore pausa rigenerante, dopo aver sperimentato Alpenreych Spa, che offre trattamenti perfetti per prepararsi alla bella stagione. Come Hydra Boost Treatment, pensato per migliorare l’idratazione del viso: inizia con una pulizia profonda, seguita da peeling, maschera e dall’applicazione di speciali fiale che racchiudono un blend in grado di migliorare morbidezza ed elasticità della cute.

Hydra Boost Treatment, Alpin Panorama Hotel Hubertus Valdaora Courtesy press office

Black Diamond Sculpting Treatment, Mandarin Oriental

Pensata come un’oasi di benessere in cui recuperare le energie fisiche e mentali, la Spa dell’hotel milanese offre agli ospiti una nuova esperienza, quella del Sound Bath a bordo piscina. Guidati nella meditazione da una musicista esperta, gli ospiti possono fluttuare sull’acqua adagiati su un comodo materassino, lasciandosi cullare dalle onde sonore. Per dare una sferzata d’energia e rinnovare l’epidermide in vista dell’estate, invece, tra i trattamenti consigliati c’è Black Diamond Sculpting Treatment, che scolpisce la silhouette e leviga la pelle grazie all’abbinamento di speciali manualità ai prodotti 111Skin.

Black Diamond Sculpting Treatment, Mandarin Oriental Milano Courtesy Press Office

Emozione Mediterranea, Mezzatorre Hotel

Affacciato su Golfo di Napoli, l’albergo ischitano consente di sperimentare una delle eccellenze del luogo, ovvero l’acqua termale per cui l’isola è rinomata. Sin dall’antichità, infatti, le sue sorgenti calde erano apprezzate per il loro potere terapeutico grazie alla presenza di iodio, cloro, ferro e potassio, una vera risorsa per malattie respiratorie, artriti e dermatiti. Dopo aver sperimentato l’effetto detox dell’area termale sul corpo, non resta che passare al viso. Tra i trattamenti da provare, Emozione Mediterranea, firmato Ischia Beauty, è ideale in vista dell’estate per il suo effetto rivitalizzante: inizia con un gel esfoliante per poi proseguire con un mix su misura di maschere trattanti. A concludere, siero e crema antiossidan­ti, nutrienti e riparativi per combattere i segni di tempo e stanchezza e migliorare l’incarnato.

Emozione Mediterranea, Mezzatorre Hotel Ischia Courtesy Press Office

The Nature’s Bounty, Borgo Santo Pietro

Immersa in un lussureggiante giardino toscano circondato dalla quiete, l’area benessere dell’hotel toscano è una vera oasi di pace in cui il contatto con la natura inizia dai soin Seed to Skin. Utilizzati per i trattamenti di bellezza viso e corpo, sono prodotti nella tenuta con tecnologie all’avanguardia utilizzando ingredienti rigorosamente locali. Per rigenerarsi dalla testa ai piedi, The Nature’s Bounty inizia con un gommage corpo realizzato con erbe aromatiche del giardino, seguito da un massaggio rilassante realizzato utilizzando un mix di piante, fiori e oli curativi e si conclude un rituale viso nutriente durante il quale viene diffuso nell’aria un mélange fragrante di piante officinali fresche, dall’effetto rasserenante.

The Nature’s Bounty, Borgo Santo Pietro Courtesy Press Office

Leggi anche:

Spa di lusso, un viaggio all'insegna del benessere | Mediaset Infinity

Crema solare viso, per l'estate 2025 è leggera e trasparente | Mediaset Infinity