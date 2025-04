Una bellezza dai capelli rossi e con sangue siciliano quella di Miriam Leone, 40 anni. Nata a Catania il 14 aprile 1985, vince il più famoso concorso di bellezza italiano, Miss Italia, nel 2008. Inizialmente viene eliminata, poi ripescata e infine sale sul gradino più alto del podio. Da quel momento, la sua vita è un successo dopo l’altro.

Una carriera tra cinema e Tv

Nel 2009 Miriam Leone esordisce in Tv, nei panni di conduttrice. Ma è il debutto come attrice a dare una svolta alla sua carriera.

Nel 2010 arriva sul piccolo schermo con il film Il ritmo della vita, su Canale 5, diretto da Rossella Izzo. Il regista Giovanni Veronesi la porta poi sul grande schermo con Genitori & Figli - Agitare bene prima dell’uso.

Dalla fiction Distretto di Polizia alla conduzione de Le Iene passando al ruolo di spalla comica di Ale e Franz in A&F – Ale e Franz Show fino all’ultima produzione, Miss Fallaci: Miriam dimostra di avere un talento davvero versatile.

Tra le tante pellicole in cui lavora spicca Diabolik, del 2021, dei Manetti Bros, il sequel Diabolik - Ginko all’attacco! del 2022 e il terzo capitolo della saga Diabolik – Chi sei? Con Stefano Accorsi recita in Marylin ha gli occhi neri, diretta da Simone Godano, e in Corro da te è con Pierfrancesco Favino, diretta da Riccardo Milani.

Miriam Leone alla prima di Diabolik a Roma nel 2021 Credit: Getty Images

Molte le candidature e i riconoscimenti ottenuti, tra cui il Nastro d’argento come Miglior Attrice in un Film Commedia per L’amore a domicilio nel 2021 e il Filming Italy Venice Award alla Miglior Attrice Protagonista per I Leoni di Sicilia nel 2024. La sua presenza sui red carpet conquista pubblico e giurie.

Moda e bellezza se la contendono

Il fascino di Miriam Leone ha colpito non solo le telecamere di Tv e cinema, ma anche gli obiettivi del mondo della moda e del beauty. Nel 2008 è il nuovo volto di L’Oréal Paris per l’Italia e dieci anni dopo la maison Gucci la sceglie, insieme ad altre figure, come testimonial della collezione Cruise Resort. La bellezza mediterranea di Miriam non passa inosservata neanche nel mondo dell’alta gioielleria, tanto che nel 2022 l’attrice viene accolta nella famiglia Bulgari, di cui diviene Brand Ambassador. L’anno successivo lancia una propria linea di skincare, Làvika, nata “dopo anni di studi e riflessioni”.

Ama i look monocromo

Miriam Leone apprezza l’onestà e spesso si mostra senza filtri, imperfetta come lo siamo tutte. Anche così è bellissima. Ma è ai festival cinematografici che lascia davvero a bocca aperta, sfoggiando look unici e indimenticabili. Di solo monocromo, per cui ha una predilezione. Come l’abito verde oliva fino alla caviglia griffato Fendi indossato nel 2024 per arrivare al Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema. Sul red carpet sfila invece con un vestito dal sapore rétro di Fendi, senza spalline e con uno spacco laterale da mozzare il fiato. I guanti lunghi strizzano gli occhi agli Anni 50. Una vera diva.

Miriam Leone all'81esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 Credit: Getty Images

L’amore per la moda traspare anche nella vita privata dell’ex Miss Italia. Nel 2021, per il matrimonio con il manager conterraneo Paolo Carullo, a Scicli, nella loro Sicilia, ha indossato un abito creato appositamente per lei nell’atelier parigino di Christian Dior. A fine 2023 è diventata mamma del piccolo Orlando.