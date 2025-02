Spa di lusso, un viaggio all'insegna del benessere

Scappare dalla frenesia della quotidianità per rilassarsi in una Spa è il desiderio ricorrente di ognuno di noi. Chiudere gli occhi per poi riaprirli tra piscine d’acqua termale e saune immerse nella natura o in un angolo di paradiso nel cuore della città.

A Milano il sogno urbano sta per diventare realtà. Aprono a fine marzo 2025 le Terme De Montel, in pieno stile Liberty, che sorgono sulle ceneri delle antiche scuderie De Montel, opera di rara bellezza degli anni ’20 di cui è stato restaurato tutto. Un luogo che emanava un’aura fiabesca, sognante, simbolo di competizione e prestigio, voluto dal dandy Giuseppe De Montel, imprenditore tessile e banchiere milanese, rampollo di una importante famiglia di origine ebrea. Quell’area a due passi dallo Stadio San Siro per vent’anni fu la sua oasi paradisiaca, immersa in un contesto storico in cui si credeva nella bellezza. Poi ottant'anni di abbandono, fino a divenire negli anni ’70 un luogo fantasma.

Fu la natura stessa a offrire l’occasione della rinascita: poco meno di vent'anni fa, mentre le ex scuderie cadevano a pezzi sotto il peso dell'incuria, dai pozzi profondi sotto il terreno di De Montel cominciò a zampillare acqua termale. Nel 2007 il ripristino della storica sorgente, l'unica di Milano, a una profondità di 396 metri. Dieci anni dopo, nel 2017, l’idea di creare delle terme lussuose – le più grandi d’Italia - il cui nastro si taglierà a breve.

Allontanandoci dalla città e salendo di quota è più facile ossigenarsi e ritrovare il benessere nella natura. Se poi ci si trova a Cortina si può approfittare dell’esclusiva Savoia Spa del Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo: trattamenti e rituali personalizzati, una grande piscina coperta riscaldata, sauna finlandese, biosauna e numerose aree relax. Dalle ore 17, poi, tutta l’area della spa diventa adults only.

Altro paradiso per i wellness lovers, sempre tra boschi e montagne, il Green Spa resort Stanglwirt, tra le migliori strutture in Austria. La pluripremiata Spa offre infatti il massimo livello di servizi, tra cui saune e bagni di vapore, in un percorso interamente volto a ridurre i livelli di stress, permettendo la depurazione dell’organismo e l’eliminazione delle tossine.

Spostandoci in Alto Adige, precisamente in Val Ridanna, troviamo invece il Plunhof Hotel che ospita la Minera Acqua & Spa, premiata come vincitrice globale della categoria “Best Luxury Theme Design Spa”. Le pietre antiche, che provengono dal cuore della montagna circostante, oggi avvolgono gli ospiti in un percorso di benessere totale. Con saune minerarie a 80-100°, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi e tanto altro ancora. Buon relax!