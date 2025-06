La crema solare viso è un must-have tutto l’anno ma in estate, quando l’irradiazione è più intensa e prolungata, è davvero irrinunciabile. Non sempre, però, è facile trovare la consistenza giusta per la propria pelle, il che può indurre a utilizzare poco prodotto o persino evitarlo del tutto.

Chi ha la cute grassa oppure durante il giorno indossa il make-up può ritenere infatti l’Spf un fastidioso di più, complice anche il fatto che, fino ad ora, combinare filtri UV a una texture fresca e water-like sembrava quasi impossibile. Le case cosmetiche, però, sanno che la piacevolezza del trattamento è di centrale importanza per il suo utilizzo e sono riuscite a creare soin mai provati prima.

Il gesto di bellezza per eccellenza

Utilizzare la crema solare viso è una buona abitudine perché i raggi UV sono sempre presenti, persino quando le nuvole coprono il cielo. Con la bella stagione, poi, siamo portati a trascorrere più tempo all’aria aperta. Ecco perché è bene indossare sempre un fattore di protezione alto, non solo al mare ma anche in città, dove oltre agli ultravioletti siamo esposti a smog e inquinamento che aggrediscono la pelle provocando rughe e discromie. Da non dimenticare poi che per proteggere la cute in modo adeguato, è importante stendere una quantità abbondante di Spf (l’equivalente di un cucchiaino da caffè) su tutta la superficie del viso, senza dimenticare punti che spesso vengono trascurati come l’attaccatura dei capelli e le orecchie.

I nuovi fotoprotettori si adattano a tutti i tipi di pelle

Tutti, ormai, sanno quanto sia importante esporsi al sole in modo sicuro. Al tempo stesso, però, non riuscire a trovare il prodotto dalla texture più adatta al proprio tipo di pelle può scoraggiarne l’utilizzo regolare. Motivo per cui anche i brand specializzati in filtri solari hanno messo a punto fluidi protettivi sì, ma dalla consistenza invisibile, piacevole persino per chi ha un'epidermide grassa o non ama affatto l’effetto appiccicoso prodotto dalla stratificazione di skincare e trucco. Dalla consistenza di un siero o di gel trasparenti, non lasciano tracce biancastre e vengono assorbiti velocemente, lasciando un effetto vellutato e asciutto che prepara la cute agli step successivi.

La sua texture fluida e non grassa è invisibile sulla pelle, merito della tecnologia brevettata UVAir. UVAir Daily Invisible Fluid Spf50 di La Roche Posay, Anthelios abbina una protezione molto alta alla consistenza di un siero, arricchito da acido ialuronico idratante, niacinamide lenitiva e un mix di silice e perlite dall’effetto opacizzante.

La Roche Posay, Anthelios UVAir Daily Invisible Fluid Spf50 Credit: Courtesy Press Office

Un siero viso ibrido che protegge la pelle dai raggi UV migliorandone al tempo stesso l’aspetto, Sun Drop Spf30 di Barbara Sturm racchiude vitamina E, betaglucano, acido ialuronico e portulaca che aiutano a rafforzare le naturali difese della pelle, idratandola in profondità mentre i filtri UVA e UVB hanno una consistenza leggera e setosa.

Barbara Sturm, Sun Drop Spf30 Credit: Courtesy Press Office

Ha una texture a rapido assorbimento con finish invisibile: UV Expert Supra Screen Spf50+ di Lancôme protegge la pelle dai raggi solari e dall’inquinamento. In più, la sua formula è potenziata da niacinamide, vitamina E e tarassaco che migliorano l’aspetto dell’incarnato.

Lancôme, UV Expert Supra Screen Spf50+ Credit: Courtesy Press Office

Ha una texture water-like che si assorbe velocemente e non appiccica. Ultra Fluid Invisibile Alta Protezione Spf50 di Avène contiene inoltre TriAsorB, filtro solare ad ampio spettro che protegge anche dalla luce blu e quindi efficace contro il fotoinvecchiamento.

Avène, Ultra Fluid Invisibile Alta Protezione Spf50 Credit: Courtesy Press Office

Leggera e rinfrescante, Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel Spf50 di Kiehl’s è pensata in particolare per le pelli miste e grasse grazie alla formula gel che previene l’effetto lucido. I filtri ad ampio spettro proteggono inoltre dai fattori di aggressione ambientale, inclusi raggi UV, agenti inquinanti e radicali liberi.

Kiehl’s, Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel Spf50 Credit: Courtesy Press Office

È la perfetta base trucco grazie alla consistenza invisibile. Dal finish naturale e vellutato, Unseen Sunscreen Spf30 di Supergoop! protegge l’epidermide dai raggi solari con delicatezza perché priva di profumo e arricchita con un complesso derivato dall’olio di semi di limnanthes dall’effetto progressivamente uniformante.

