Sieri viso: i migliori per un effetto “glow” e liftante immediato

Rimpolpare, levigare e illuminare la pelle del viso. Rughe, segni di espressione, perdita di volume e cedimenti dei contorni dell’ovale sono associati a un indebolimento della sua giovinezza. Per ridefinire, rinvigorire e rigenerare la sua forza vitale, ecco che entra in gioco il siero, alleato di bellezza fondamentale, protagonista della skincare routine mattutina e serale. Da applicare prima della crema, le nuove formule assicurano risultati visibili già dopo la prima applicazione.

La Prairie, Skin Caviar Liquid Lift Courtesy of Press Office

È potenziato dai micronutrienti del caviale, un “cocktail naturale” che contribuisce a supportare il metabolismo della pelle per un effetto lifting ancora più efficace, il nuovo Skin Caviar Liquid Lift di La Prairie. Un siero viso rassodante e setoso, che si assorbe rapidamente. La miscelazione delle perle di caviale con l’emulsione avviene con una sola pressione del pulsante di attivazione del flacone. Giorno dopo giorno, rughe e linee sottili risultano attenuate, la pelle rassodata e l’ovale del viso ridefinito.

Dior, Dior Capture Le Sérum Courtesy of Press Office

Pioniere in materia di cellule madri, Dior Capture racchiude quasi 40 anni di ricerche nel campo della scienza della pelle. Le Sérum assicura, perciò, una correzione antietà ad alte prestazioni. La formula rinnovata è in grado di offrire risultati dopo soli sette giorni di utilizzo. Incapsula l’OX-C Treatment, una tecnologia dal potere rigenerante e dall’effetto filler che favorisce la rigenerazione cutanea e triplica la produzione di collagene agendo sul trasporto dell’ossigeno.

Givenchy, Sculptural Sérum Courtesy of Press Office

Rassoda, compatta e ridefinisce i contorni e i volumi del viso. Sculptural Sérum di Givenchy si avvale del potere rivitalizzante di una potente combinazione antietà, brevettata e appositamente studiata per offrire un visibile effetto rimodellante. In seguito all'applicazione, la formula fluida e leggera si fonde con la pelle per un'immediata sensazione di rassodamento, garantendo comfort e morbidezza.

Lancôme, Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol Courtesy of Press Office

Tre blend ultrapotenti riuniti in un unico triplo siero per una pelle rinnovata. Lancôme presenta la sua innovazione brevettata Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol con una formulazione ancora più potenziata. Il potere correttivo del retinolo puro è stato combinato a quello illuminante della Vitamina C pura insieme all'X-Peptide lenitivo. Adatto anche alle pelli sensibili e a chi non ha mai utilizzato il retinolo prima.

Clarins, Bright Plus Advanced Courtesy of Press Office

Assicura un’azione illuminante completa il nuovo Bright Plus Advanced di Clarins. Riduce l’aspetto spento della pelle, uniforma il colorito e riduce la comparsa di macchie scure e imperfezioni, contrasta il tono “giallastro” causato dal processo noto come glicazione (gli zuccheri naturalmente presenti nella pelle si attaccano alle fibre di collagene, facendole scurire).

Estratto di semi di acerola, di alchemilla e di giglio di mare e sambuco bio agiscono in sinergia con due potenti principi attivi, la niacinamide e un derivato della vitamina C, per una luminosità assicurata.

