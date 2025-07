A Milano esistono luoghi dove il rito mattutino si trasforma in una coccola, tra storia, cultura e brioches d'autore

Quando la città si svuota, ad agosto, ci sono posti magici in cui assaporare con cura la gioia della lentezza, un privilegio per i pochi che non partono.

Ecco cinque chiostri da scoprire (e adorare) mentre fai colazione.

Portrait Milano

Allestito in un ex seminario barocco del XVI secolo, nel cuore del Quadrilatero della Moda e considerato tra i chiostri più antichi d’Europa, il Portrait offre un ambiente tra colonne e volte storiche . Sedute eleganti dove rilassarsi tra un morso ad un croissant e uno sguardo alla città che si sveglia.

Una proposta di Colazione all’Italiana eleva ulteriormente il tutto: il caffè della selezione 1895 Coffee Designers by Lavazza, tra cui Calima, caffè monorigine dalla Colombia con note aromatiche di litchi e papaia.

Chiostro Nina Vinchi – Piccolo Café (Teatro Grassi)

Nel cuore del centro storico, a due passi dal Duomo, il cortile silenzioso del Chiostro Nina Vinchi ospita questo romantico caffè-teatro.

Qui, tra lastre di cotto e archi del XV secolo, si sorseggia un cappuccino accompagnato da dolci artigianali o un brunch a tema culturale.

Un rituale lontano dal caos della città.

Tavolini nel cortile all’ombra degli alberi, ideali per leggere, lavorare o semplicemente rilassarsi e un'atmosfera culturale, intima e raffinata, frequentata da attori, studenti e amanti del teatro.

Caffè Fernanda – colazione alla Pinacoteca di Brera

Ci troviamo all’interno della Pinacoteca di Brera e il Caffè Fernanda, dedicato a Fernanda Wittgens, storica dell’arte e direttrice museale, la prima donna in Italia a dirigere un museo statale, è un vero e proprio omaggio alla bellezza.

Il bar offre un’esperienza unica: quella di gustare un espresso circondati dalle opere dei grandi maestri dell’arte.

La colazione è ricca a partire dall'ampia selezione di caffè, latte, bevande vegetali, brioche artigianali.

Rotonda Bistrò – Colazione al Chiostro della Rotonda della Besana

Sedersi sotto i portici della Rotonda della Besana significa concedersi un momento di pausa, con un caffè di qualità e una selezione di dolci artigianali.

Il profumo del mattino invade lo spazio tra le colonne, dove godersi un momento da assaporare con calma davanti a un caffè.

Da segnalare, il brunch della domenica: dal caffè americano ai cappuccini, dalle brioche, pane, burro e marmellata fino ai piatti speciali come l’uovo CBT (cottura a bassa temperatura).

Ai Chiostri Milano

Cornetti fragranti, plumcake e selezioni salate si gustano sotto le volte antiche, grazie a una formula day‑long che accompagnerebbe bene anche un brunch in tarda mattinata.

Ai Chiostri Milano è un rifugio di quiete in cui la colazione diventa un piccolo lusso quotidiano: caffè preparato con cura, pasticceria d’autore e un ambiente dove il tempo sembra rallentare.

