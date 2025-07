Drink mania: l’aperitivo come rito d’estate

Sempre più rituale e sempre meno abitudine, l’aperitivo estivo conquista terrazze e giardini al tramonto. Che si tratti di un Negroni, uno Spritz o un Margarita, quello che conta è avere gli strumenti giusti per mixare: funzionali sì, ma anche belli da vedere. Dai bicchieri agli shaker eleganti, ogni dettaglio contribuisce a creare l’atmosfera giusta. Perché un buon cocktail non è solo una bevanda: è un piccolo capolavoro da gustare e condividere.

L'aperitivo è roba da professionisti

Nato in casa, l’house bartending è oggi un vero lifestyle. Intimo, informale e votato al design, trasforma ogni angolo in un piccolo lounge bar privato. Bicchieri pensati per ogni drink, cantinette accessoriate, bar unit scultorei: ogni elemento diventa parte di una scenografia personale. Per chi sogna un cocktail bar in casa, CIAM propone soluzioni professionali e compatte come Moon Line e Moon Light, interamente realizzate in Italia, tra ergonomia e stile. Anche il lavello si reinventa: Mixology di Elleci è un sistema modulare con due vasche, tre livelli operativi e accessori dedicati, realizzato in Keratek, materiale hi-tech brevettato. Una workstation perfetta per chi vive l’aperitivo come un’arte quotidiana. Pensato per semplificare e stupire, Sprizzer è un miscelatore self-service senza elettricità né batterie. Basta caricarlo con prosecco, bitter e acqua frizzante e, con un gesto, serve fino a 20 Spritz perfetti. Compatto, intuitivo e 100% made in Italy, è l’alleato ideale per feste, picnic e aperitivi all’aperto. Design su ruote e anima brillante: per una serata che si rispetti non può certo mancare il carrello. Il Wheel Jolly Trolley di Fatboy, perfetto per servire cocktail agli ospiti, ha un vassoio removibile, luci LED dimmerabili e batteria ricaricabile.

Ma prima dei bicchieri, parliamo degli strumenti del mestiere.

Prima di versare, si misura. Il jigger è l’alleato discreto ma indispensabile per dosaggi precisi: piccole quantità di liquore (da 1/4 a 2 oz) per un equilibrio perfetto tra gli ingredienti. Dopo aver shakerato, entra in scena lo strainer – Hawthorne o Julep – che filtra ghiaccio e residui, soprattutto se si usa uno shaker Boston. Per cocktail più delicati, quelli da mescolare senza scuotere, serve il mixing glass, da usare con il lungo e affusolato bar spoon, il cucchiaio da bar che gira senza schizzare. Il muddler, invece, pesta: menta, lime, frutti rossi. È l’inizio di ogni mojito che si rispetti. E per completare il rituale, non mancano le pinze da ghiaccio – igieniche, eleganti, precise. In realtà tutto questo viene offerto dalle aziende in pratici kit, come The Tending Box di Alessi, un set per vivere l'atmosfera mondana dei lounge bar anche a casa tua. Il kit raccoglie i pezzi disegnati da Giulio Iacchetti, realizzati con la preziosa collaborazione di Oscar Quagliarini, mixologist di grande fama. Per i più fashion, il set di Brunello Cucinelli include uno shaker Boston in titanio e vetro, un filtro in titanio, un cucchiaio da bar, un misurino in vetro e un pestello in Krion®. E poi c’è lui, il custode del freddo: il secchiello del ghiaccio Colette in mango e rattan di Bloomingville.

E poi ci sono loro: i bicchieri

Non semplici contenitori, ma veri protagonisti del rito dell’aperitivo. Ogni cocktail ha il suo bicchiere: alto e slanciato per lo Spritz, basso e robusto per il Negroni, elegante e affusolato per il Martini. Trasparenti o colorati, lisci o lavorati, in vetro soffiato o cristallo, aggiungono stile e carattere alla mise en place. Perché anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto al tramonto. Il bicchiere Long Drink della collezione NACHTMANN di Spiegelau è perfetto per cocktail miscelati e bevande analcoliche: l’altezza della forma conserva l’effervescenza, mentre le dimensioni generose lasciano spazio a bevanda e ghiaccio. I quattro bicchieri RIEDEL Ouverture Double Magnum, con uno stelo robusto, uniscono eleganza e versatilità, ideali per l’aperitivo. Perfetto per un Daiquiri, il MOYA COCKTAIL GLASS di LSA è un set di due bicchieri da cocktail soffiati a bocca, con calici sottili che si restringono verso steli spessi e svasati. Da mojito a mocktail, lo Zafferano Mixology Cocktail Glass di Federico De Majo, realizzato in pregiato cristallo senza piombo, è un pezzo artigianale che coniuga eleganza e funzionalità. Midnight Flowers, la prima collezione di Marni per Serax dedicata alla tavola, comprende cinque raffinati bicchieri: un calice per l’acqua con base piccola, una coppetta e un flute da champagne, e due bicchieri da vino, tutti decorati con un motivo floreale inciso al laser. Infine, knIndustrie amplia l’esperienza dell’aperitivo estivo con la collezione LIVE/LY: un vassoio bistrot leggero e pratico, in alluminio con bordi alti e finiture sartoriali, perfetto per servire bicchieri con stile e autenticità all’aria aperta.

