I piccoli elettrodomestici sono discreti eppure sempre più determinanti. Collaborativi e precisi sanno fare squadra insieme a chi ama spadellare, a chi ha poco tempo, poca voglia o - semplicemente - molta fame. Sono multitasking più di un vero computer, sminuzzano, frullano, tostano, spremono, friggono e, in certi casi, addirittura gasano. Come nel caso di SodaStream Arte Blu Nebbioso, che con il suo tocco di colore porta frizzantezza non solo nel bicchiere, ma anche allo stile della cucina. Alcuni si specializzano in una sola missione, come il bollitore I-Master Serie 7 di Haier, che consente una regolazione precisa della temperatura (±1°C) e include anche una funzione di autopulizia, altri, come il nuovo Bimby TM7 di Vorwerk, sanno fare davvero tutto. Soprattutto ora che, l’ultima generazione del famoso robot da cucina diventato un vero e proprio cult nelle case degli italiani, ha un display multi-touch da 10 pollici, è personalizzabile come uno smartphone, e ha una rivoluzionaria modalità di cottura aperta fino a 100 °C senza lame in movimento. Tra le nuove funzioni: cottura sottovuoto, fermentazione, pulizia automatica potenziata. Il motore? Più silenzioso, più potente e poi il tutto promette zero manutenzione.

I piccoli elettrodomestici per una cucina smart e funzionale



















Play Zoom

Piccoli elettrodomestici: l’estetica del gusto

Ma in cucina anche l’occhio vuole la sua parte. E tra i piccoli elettrodomestici ce ne sono alcuni che hanno imparato da tempo l’arte di sedurre. Come L’OR Barista di Alessi, che trasforma la pausa caffè in un rituale quotidiano di bellezza. Frutto dell’incontro tra la cultura del caffè francese e il design italiano, conquista con la sua plissettatura elegante firmata Michele De Lucchi. Il risultato? Un caffè impeccabile, preparato con stile. Per chi ama l’estetica rétro, il forno combinato a vapore Smeg 50’s Style, che concentra dieci funzioni in un solo apparecchio e sfrutta la tecnologia Galileo Multicooking, sfoggia un design compatto che sembra uscito da una foto d’epoca. E che dire del look del tostapane KitchenAid 5KMT2109EPT, con scomparti extra ampi e prestazioni su misura per ogni tipo di fetta? Per i più modaioli, c’è la nuova collezione DUAL CODE disegnata da Elena Salmistraro per Signature Kitchen Suite che ha rivestito con la grafica Vector le superfici della cantina vino sottopiano e del frigorifero convertibile. Segni, linee e colori si intrecciano in un design rétro-pop realizzato in Abet Digital: dinamico, elegante, decisamente contemporaneo.

Cucina 4.0: i nuovi must-have

Le friggitrici ad aria sono le nuove alleate di chi cerca piatti gustosi ma più leggeri. A differenza delle versioni tradizionali, cuociono grazie a un flusso d’aria calda che simula la frittura ma con pochissimo (o zero) olio. Il risultato? Croccante fuori, morbido dentro, meno grassi e niente cattivi odori. Veloci, pratiche, versatili non sanno solo fare le patatine, ma anche carne, pesce, verdure, dolci, pane e torte. Basta dare un’occhiata ad Adaria di Fatto in casa da Benedetta: con 6,5 litri di capacità, cuoce fino a 4-6 porzioni in un colpo solo. E per chi sogna la freschezza della verdura appena raccolta, arriva CultEvo di Cultifutura: un sistema di coltivazione verticale domestico, automatico, sostenibile e modulare. Un orto compatto che ospita fino a 50 specie vegetali, ottimizzando luce e acqua per ridurre i consumi. Tra i nuovi alleati c’è un prodotto potente e affidabile progettato per triturare i residui di cibo più finemente e prevenire gli intasamenti. È l'InSinkErator EVOLUTION 1HP in Grigio firmato InSinkErator. Un nuovo alleato smart per trasformare il quotidiano in un’esperienza più semplice e al passo con i tempi.

Leggi anche:

World Lambrusco Day: il vino spumeggiante d’Emilia incontra il cielo del Monte Bianco