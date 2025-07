Ferri? Nove. Look? Casual chic. Caddie? Perché no! È golf mania. L’antico sport scozzese, nato in epoca medioevale e divenuto una delle attività più amate dalle élite di tutto il mondo, spopola ogni giorno di più, non solo sotto forma di abbonamenti ai Club, ma anche come stile, per sentirsi casual ed eleganti dentro e fuori dal campo.

Negli anni il mondo del cinema non si è fatto scappare sceneggiature e regie basate su uno degli sport più nobili al mondo.

Pensiamo al malinconico La leggenda di Bagger Vance, pellicola in cui un uomo anziano, Rannulph Junuh, ripercorre gli anni di gloria come campione di golf, interpretato da un giovanissimo Matt Damon, che ha la fortuna di avere come caddie, un vero angelo di nome Bagger Vance, ruolo di Willie Smith.

Will Smith e Matt Damon in una scena del film La leggenda di Bagger Vance, 2000 Credits: Getty Images

E il mondo della moda può non inserire nel proprio vocabolario la parola golf? Certo che no! Oltre alle collezioni dei brand di settore come Chervò e Footjoy, ora fashion brand come lo svedese Hodakova e il cinese Jingdong stanno attingendo al mondo del golf, portando nelle proprie collezioni capi e accessori che incarnano appieno il mood dei grandi campioni come Tiger Woods. Nel 2024 il campione lancia una sua linea di abbigliamento, legata allo sport del cuore. Il nome? Sun Day Red.

Quando il green è fashion

Brezza fresca e palla in buca. Che meraviglia! Che dite, amiche e amici golfisti, c’è qualcosa di meglio che giocare a golf… indossando un golf? Certo che no... Per calcare il green con maglioncini leggeri dallo scollo a “V” o cerniera dalla manica lunga arriva il brand svedese Hodakova, che riprende alla perfezione questi capi emblematici di questo sport. L’elemento iconico dell’abbigliamento preppy, il rombo, regna sovrano su pezzi perfetti da portare indossati o sulle spalle.

La palette colori va dal rosso ciliegia al beige, fino all’azzurro e al blu, passando per il grigio e il nero. Abbinati a gonne, lisce o intrecciate, o a pantaloni, in leather o di tessuto, possono essere indossati anche fuori dal campo. Si sa, chi è golfista, lo resta sempre, anche lontano dalle buche.

Hodakova SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il gruppo cinese Jingdong si muove tra gilet in maglia, con trecce e scolli a “V”, e maglioncini a manica lunga con linee di bottoncini sul davanti, che abbracciano polo e camicie dalle maniche sia corte che lunghe. Vincono le gonnelline dalle sagome semplici, anche a pieghe, per un mood collegiale. Chi ama gli abitini, non può farsi scappare quelli con colletto, che sposano il mood lessi is more, perfetto per chi in campo vuole attirare l’attenzione solo sui propri tee.

Così, nascono look freschi e raffinati, conditi da sneakers e mocassini, per uno stile iconicamente preppy. Sempre presenti i cappellini: baschi, da pescatore e sportivi con visiera.

Jingdong SS25 Credits: Launchmetrics.com /Spotlight

Capsule… a forma di pallina da golf

Per chi guarda avanti e mira già all’autunno-inverno, importanti case di moda come Brioni e Dior giocano con due capsule collection dal taglio informale e raffinato.

Il marchio italiano Brioni mette in buca una Golf Capsule Collection Fall-Winter 2025-2026 con capi eleganti ed evergreen, che puntano a creare outfit funzionali e dal comfort assicurato, giocando con il color blocking. I capispalla vanno in scena con fibre naturali, morbide e perfette sia per dare ampio spazio ai movimenti sportivi sia per essere indossati anche in contesti urbani. I dettagli cool? Imbottiture leggere e zip impermeabili.

Shorts e pantaloni lunghi sono iper-pratici, grazie alle tasche laterali con zip. Immancabili i cappellini con visiera, per ripararsi dal sole, vederci meglio e, perché no, dare al look quel tocco di mistero che non guasta mai. La tavolozza colori punta su rosso scarlatto, bianco e blu scuro. Nella sacca, anche gli accessori: porta-palline, porta-tee, porta-clip e copri-club sono pronti per mettere in scena un drive perfetto.

La moda golf di Brioni















Play Zoom

La maison francese Dior si muove su linee classiche e pulite, per la sua Golf Capsule Collection Fall-Winter 2025-2026. disegnando capi dall’allure old chic, ma contemporanei grazie ai tessuti innovativi e ai dettagli attuali. Polo, gilet, giacche, bermuda, pantaloni e tute prendono vita con nuances neutre, che vanno dal bianco al beige, fino al grigio, al blu e al nero, in blocchi di colore. I guantini in pelle fanno capolino nella collezione e sono super classy! Presenti anche le tonalità pastello: due bellissimi punti di giallo e carta da zucchero sono pronti per essere sfoggiati da chi ama i colori dell’arcobaleno.

Non mancano le stampe all’inglese e l’elemento iconico del golf universe, il rombo, qui proposto come decorazione sui calzini, da portare su scarpe ad hoc per il green. Sacca in pelle con impressa l’elegante “D”, ombrelli, cappellini: gli accessori non mancano e sono ultra chic! Con questi look, ogni putt è possibile.

La moda golf di Dior















Play Zoom

Una strada quella del golf che le case di moda hanno iniziato a percorrere già da un po' di tempo. Tra le prime a proporre il golfcore, Fendi, che nel 2023 lancia una Capsule Collection dove regna il logo della maison romana. Bianco e blu scuro si intrecciano dando vita a capi dal fascino intramontabile.

Non definirti star se non giochi a golf…

Da sempre il golf è uno sport quotato, oltre ad essere diventato uno degli hobby preferiti da molte personalità del jet set. Il campo è il luogo perfetto per fare public relations, stringere amicizie e fare accordi… E le celebs lo sanno.

Sono tante, infatti, le star immortalate sui campi da golf più belli e scenografici al mondo. A partire dalla delicata e bellissima Audrey Hepburn, che, negli Anni 50, si diverte giocando sola o insieme al marito, l’attore americano Mel Ferrer, con un look che sposano il bianco e il nero.

L'attrice Audrey tenta di mandare in buca la pallina con un regale putt; Audrey ed il marito, l’attore americano Mel Ferrer, su un campo da golf al Bürgenstock resort in Svizzera - Anni 50 Credits: Getty Images

Sappiamo, però, che facendo un tuffo negli Anni 90, il campo da golf non è mai stato così fashion come quando Cindy Crawford colpiva la pallina al Canon European Masters al Crans Sur Sierre Golf Club, in Svizzera, nel 1997. Qui, la supermodella è splendida con un maglioncino leggero e senza maniche dallo scollo a “V” e pantaloni a vita alta color coloniale. Una vera Top, in passerella e sul green.

La top model Cindy Crawford gareggia al Canon European Masters al Crans Sur Sierre Golf Club in Svizzera, nel 1997 Credits: Getty Images

Ciak si gira! O si gioca? Anche il cinema vanta molti attori appassionati di sacche, ferri e tiri in buca. E il divertimento è assicurato… o almeno sembra essere così per il grande attore e regista, Clint Eastwood, esempio calzante dei duri del cinema, ed il collega e amico Bill Murray. Il duo, infatti, si diverte giocando insieme, per beneficenza, al torneo “3M Celebrities Challenge”, a Pebble Beach, nel 2018.

Gli attori Clint Eastwood e Bill Murray giocano per beneficenza al torneo “3M Celebrities Challenge”, a Pebble Beach, nel 2018 Credits: Getty Images

Sui campi da golf poteva mancare il re delle commedie del cinema americano? Assolutamente no! Di chi si tratta? Ma di Adam Sandler ovviamente. L’attore americano già nel 1996 aveva espresso il suo amore per questo sport, recitando e producendo il film Happy Gilmore, dove interpreta un ragazzo, aspirante giocatore di hockey, che scopre di avere delle skills golfistiche così prodigiose da permettergli di salvare la casa dell’amata nonna.

Adam Sandler gioca a golf in una scena del film Happy Gilmore, 1996 Credits: Getty Images

Anche nella realtà, Sandler spende il suo tempo libero tirando e gareggiando sui campi più belli del mondo, come al First Hawaiian Bank's Pro-Junior Golf Challenge – un evento kick-off per l’edizione 2005 del Sony Open - al Waialae Country Club, nel gennaio 2005.

Adam Sandler al First Hawaiian Bank's Pro-Junior Golf Challenge al Waialae Country Club, nel gennaio 2005 Credits: Getty Images

Sul green volano note musicali con gli swing di Justin Timberlake, che, tra un concerto e l’altro, si rilassa giocando a golf. Il cantante, grande performer, porta le sue abilità di ballerino anche in campo, come quando gioca il suo tee durante l’Alfred Dunhill Links Championship sull’Old Course nel 2019 a St Andrews, UK. Justin, fai attenzione a colpire la golf ball mentre canti What goes around comes around: la pallina non deve tornare indietro.

Justin Timberlake all’Alfred Dunhill Links Championship sull'Old Course a St. Andrews, UK, il 28 settembre 2019 Credits: Getty Images

I campioni amano il golf

Quando raggiungi i risultati più alti in uno sport, non è detto che tu non possa eccellere o volerti rilassare praticandone un altro. Grandissimi sportivi amano il golf, senza mancare di rispetto alla loro carriera di successo su altri campi. Il grande Rafael Nadal è uno di questi. Il tennista, tra i più grandi di tutti i tempi, ama girare quelli più belli. Un esempio? Rafa durante l’Individual Professional Baleares Championship al Golf Maioris Mallorca, in Spagna, nell’ottobre 2020.

Rafa all’Individual Professional Baleares Championship al Golf Maioris Mallorca, in Spagna, nell’ottobre 2020 Credits: Getty Images

Poteva mancare il nostro grande attaccante Alessandro Del Piero? Certo che no. Anche il calciatore ama vivere tra putt, drive e swing. Alex non perdeva mai classe ed estetica sul campo da calcio, con i grandi palloni bianchi e neri, figuriamoci su quello da golf super chic, con le eleganti palline scanalate. Pensiamo allo Whistling Straits, a Kohler nel Wisconsin, dove nel 2021, gioca la 43rd Ryder Cup con altre celebs. Del Piero era solito dire “L’estetica conta, ma il mio tiro migliore è quello che porta al gol: anche brutto, o sporco, purché sia gol!”. Ora possiamo dire…GOLF?

Alessandro Del Piero gioca il suo tiro dal 16°esimo tee durante il celebrity match durante la 43esima Ryder Cup al Whistling Straits, a Kohler nel Wisconsin, il 23 settembre 2021 Credits: Getty Images

E per un Alex passato dal calcio al golf, un altro Alex non lascia ancora la sua amata Formula 1 per lo sport scozzese, ma ci si avvicina di riflesso. A chi ci riferiamo? Al pilota della scuderia Williams, Alexander Albon, fidanzato con la bellissima Lily Muni He, classe 1999, golfista professionista ai più alti livelli. Il gioco è fatto.

Alexander Albon e Lily Muni He alla Première Mondiale di “F1® The Movie”, a Times Square a New York City, il 16 giugno 2025 Credits: Getty Images

Nel golf si è soliti dire che “questo sport è una continua evoluzione, ogni giorno, ogni colpo”. Che sia così anche dal lato fashion? Non ci resta altro da fare che attendere altre Golf Capsule Collection, ma intanto gustiamoci queste!

Leggi anche:

Vichy, l’intramontabile tessuto a quadretti

Poolside Glamour, la moda a bordo piscina tra costume e meraviglia