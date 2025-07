L’estate 2025 si conferma come una delle più ricche di sempre in fatto di musica dal vivo. Dalle reunion storiche ai tour mondiali, dalle polemiche virali ai festival immersivi tra mare, montagna e città: gli appuntamenti da segnare in agenda sono tantissimi

Il ritorno degli Oasis, l’incredibile tour dei Coldplay tra sold out e scandali, e i grandi festival italiani ed europei sono solo alcuni dei momenti salienti di una stagione che ha già lasciato il segno. Ecco una panoramica completa di ciò che accade quest'estate.

Estate 2025: concerti, reunion e festival da non perdere





























Il grande ritorno degli Oasis: la reunion dell’anno

Sembrava impossibile, e invece è successo: Liam e Noel Gallagher sono tornati sullo stesso palco. La reunion degli Oasis è uno degli eventi musicali più iconici dell’ultimo decennio. Dopo anni di silenzi, battute acide e carriere soliste, i fratelli di Manchester hanno deciso di chiudere il cerchio e ripartire da dove tutto era cominciato.

Il tour 2025 ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti. Fan da ogni angolo del mondo si sono riversati nei principali stadi europei e americani per gridare a squarciagola Wonderwall e Don't Look Back in Anger. Ecco alcune delle date chiave:

25–27 luglio – Londra, Wembley Stadium

16–17 agosto – Dublino, Croke Park

28 agosto – Chicago, Soldier Field

27–28 settembre – Londra, Wembley Stadium (finale europeo)

Un ritorno che unisce vecchie e nuove generazioni, tra nostalgia anni ’90 e setlist senza tempo.

Coldplay: il tour tra successi e scandali

Il tour dei Coldplay ha invaso l’estate con una nuova ondata di energia positiva, luci spettacolari e impegno ecologista. Ma a fare notizia non è stata solo la musica.

Durante il concerto al Gillette Stadium di Boston, la kiss cam ha inquadrato due spettatori abbracciati che, alla vista delle telecamere, si sono staccati bruscamente. Sembrava solo un siparietto divertente, finché il web ha scoperto le identità: Andy Byron, CEO della tech company Astronomer, e Kristin Cabot, dirigente dell’azienda.

Il gesto imbarazzato ha fatto il giro dei social, amplificato dalla battuta di Chris Martin:

“O hanno una relazione, o sono solo molto timidi.”

Nel giro di poche ore, la moglie di Byron ha rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook. Il silenzio dell’azienda ha alimentato le speculazioni, trasformando un momento live in un vero caso virale.

Nel frattempo, le date londinesi del tour continuano a macinare numeri da record:

22–31 agosto – Londra, Wembley Stadium

3–4, 7–8 settembre – Londra, Wembley Stadium

Festival da non perdere – Estate 2025

Vox Marmoris – 25/26 luglio – Carrara Ottava edizione del festival che unisce musica elettronica, arte e tecnologia. Di giorno: talk e installazioni nel centro storico. Di notte: mapping, giochi di luce e dj set nel Deposito Marmi. In line-up: Ellen Allien, Palms Trax, Move D e artisti locali.

Red Valley – 13/16 agosto – Olbia Dieci anni per il festival più urban d’Italia. Tra i protagonisti: Sfera Ebbasta, Anna, Tony Effe, Fedez, Irama, Steve Aoki, Alan Walker.

I-Days Festival – fino al 27 agosto – Milano Torna il colosso della musica live milanese con una line-up stellare: Dua Lipa, Justin Timberlake, Linkin Park, Olivia Rodrigo, Post Malone, Duran Duran.

AMA Music Festival – FINO AL 28 agosto – Veneto Festival diffuso tra Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino. In cartellone: Franz Ferdinand, Stereophonics, Queens of the Stone Age, The Kills, Anna. Focus su sostenibilità e territorio.

No Borders Music Festival – fino al 2 agosto – Tarvisio Musica, natura e cammino. Tra gli ospiti: Ben Harper & The Innocent Criminals, Mika, Jovanotti, Lucio Corsi, Goran Bregović. Concerti senza amplificazione nella foresta del Tarvisiano.

I Suoni delle Dolomiti – 27 agosto / 4 ottobre – Trentino La montagna come palco naturale. Concerti unplugged tra vette e rifugi. Ospiti: Paolo Fresu, Ana Carla Maza, Baricco, Alessia Tondo, Giovanni Sollima.

Date da non perdere

Marco Mengoni – Estate negli stadi italiani

20 luglio – Bari, Stadio San Nicola

23–24 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Robbie Williams – Grandi palchi europei, tappa anche in Italia

26 luglio – Monaco di Baviera, Olympiastadion

23 agosto – Dublino, Croke Park

7 settembre – Praga, O2 Arena

Ed Sheeran – Europa centro-settentrionale e Scandinavia

2–3 agosto – Zurigo, Stadion Letzigrund

28–31 agosto – Copenaghen, Øresundsparken

5–7 settembre – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Damiano David – Debutto solista nelle capitali europee

11 settembre – Varsavia

15 settembre – Amsterdam

26 settembre – Parigi

28–29 settembre – Londra, Roundhouse

MIKA – Concerti italiani tra laghi, castelli e anfiteatri

20 luglio – Tarvisio, Lago Superiore di Fusine

22 luglio – Este, Castello Carrarese

24 luglio – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

Alanis Morissette – Torna in Italia per due serate uniche

23 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

24 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica

Brunori Sas – Live tra festival, piazze e natura

1 agosto – Assisi, Suoni Controvento

10 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest

13 agosto – Follonica, Parco Centrale

23 agosto – Montesilvano, Marea Festival

Tananai – Una lunga estate in tour da nord a sud

25 luglio – Genova, Balena Festival

5 agosto – Lecce, Oversound Music Festival

8 agosto – Palermo, Dream Pop Festival

9 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest

13 agosto – Cinquale, Arena della Versilia

5 settembre – Milano, Ippodromo SNAI San Siro

