Oasis, il grande ritorno dopo 16 anni

Tutti pronti per la tanto attesa reunion dei due fratelli Gallagher a Cardiff. Litigheranno ancora? Non ci resta che attendere che salgano sul palco

Il concerto che fa la storia sta arrivando. Gli Oasis tornano ad esibirsi insieme sul palco del Principality Stadium di Cardiff. Un 4 luglio all’insegna di una reunion attesa da 16 anni, dopo l’ultima performance insieme sul palco.

Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, durante un'esibizione a Philadelphia, il 3 dicembre 1999 Credit: Getty Images

Era l’agosto del 2009. La location, quella del festival “Rock En Seine”, a Parigi. Qui, l’ennesima lite tra i due, che porta Liam ad afferrare la chitarra del fratello Noel e ad impugnarla come fosse un’ascia. Da quel momento, spettacolo e tour annullati e mai più un’esibizione insieme.

Una partenza… Supersonic

È passata solo una settimana dalla morte di Kurt Cobain, l’11 aprile del 1994, quando in Inghilterra esce il primo singolo di una nuova band. Il brano si intitola Supersonic. Loro sono gli Oasis. Due giovani fratelli, i Gallagher, della classe operaia di Manchester, che si stanno avvicinando al mondo della musica: Liam, 22 anni, è il cantante e Noel, 27enne, il chitarrista.

Da quel momento nel cuore dei fan entrano brani che hanno fatto la storia come Wonderwall (1995), Don’t Look Back in Anger (1996) e Little by Little (2002).

Con loro prende piede la moda “arruffata”, con vestiti abbinati anche “a caso” e capelli trasandati, maglioni rovinati e rotti, jeans sdruciti, sottovesti, camicie scozzesi sopra alle T-Shirt, giacche di pelle…

Da Kate Moss a Cara Delevigne fino ad Alexa Chung, molte star da sempre scelgono questo stile per vivere il proprio tempo libero.

Siamo pronti a tuffarci nel mondo grunge, con abiti e musica. Intanto aspettiamo, Little by Little, che Liam e Noel salgano sul palco! Credit: Getty Images

