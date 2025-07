Il Glastonbury, lo storico festival musicale britannico tra i più seguiti in Europa, si è trasformato, come sempre, in una passerella a cielo aperto, dove le celeb arrivate da tutto il mondo sono state immortalate sotto il palcoscenico, mentre ballavano in mezzo alle decine di migliaia di persone arrivate in questa cittadina nel sud della Gran Bretagna.

Per seguire ore e ore di musica c’è chi ha preferito una mise comoda e leggera. Come Daisy Edgar-Jones, che per l’occasione ha scelto un abito midi color panna (come il suo cono gelato) abbinato a una borsa a mano in paglia.

Credit Getty Images

Sotto la gonna, l’attrice britannica ha indossato gli immancabili rain boots di Hunter corti alla caviglia, fondamentali per affrontare gli acquazzoni improvvisi dell’estate inglese, che negli anni passati hanno spesso tirato brutti scherzi.

Più elegante lo stile di Alexa Chung. La modella e conduttrice televisiva britannica, vera abituée del festival, ha optato per un abito in seta rosa, con piccoli fiocchi tono su tono, sdrammatizzato da occhiali da sole neri e tracolla di Chanel.

Stile decisamente più rock per Margot Robbie. L’attrice e produttrice australiana per tenere un talk ha scelto un mini abito con un intreccio sulla schiena, una giacca di jeans annodata in vita e stivali in stile biker con fibbia metallica. Tutto rigorosamente total black.

Credit Getty Images

Dalla seta allo stivale in gomma, tre stili diversi. Perfetti da replicare in vista dei prossimi concerti estivi.

Leggi anche:

Gli stivali da pioggia: indossiamoli da "principesse"

Shorts, amatissimi dalle star. I look da copiare per l’estate