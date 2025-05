Funzionali e sbarazzini, i pantaloncini sono il capo che non deve mai mancare nel guardaroba per la bella stagione. Le star li indossano in ogni occasione, anche per ballare… Chiedete a Taylor Swift!

Sono comodi e veloci da indossare. Gli shorts hanno mille sfaccettature. Possono essere realizzati con vari tessuti, ma i più amati sono quelli in jeans, tagliati netti o sfrangiati.

Ci sono quelli che strizzano l’occhio agli Anni 70, cortissimi e stretti, e quelli più lunghi, per chi non vuole rinunciare a un capo funzionale senza eccedere nella malizia.

Perfetti per look sportivi e casual chic, sono ideali sia in città che al mare e in tutte quelle situazioni in cui la funzionalità deve farla da padrona. Stanno bene abbinati ai blazer, con maglioncini e felpe, ma anche con un costume… Lo sanno bene le star, da Taylor Swift ad Alessandra Ambrosio, vere e proprie maestre i materia shorts.

Taylor Swift, regina degli shorts!

La regina delle cantautrici, Taylor Swift, conquista il mondo con le sue performance megagalattiche. Le 150 tappe dell’Eras Tour l’hanno vista calcare il palco con look firmati dagli stilisti più prestigiosi, de Etro ad Alberta Ferretti fino a Roberto Cavalli, ma Taylor è anche queen degli shorts. Le prove del tour lo testimoniano così come molti scatti postati sul suo profilo Instagram o quando si è presentata sugli spalti del Super Bowl LIX, lo scorso 9 febbraio a New Orleans, per tifare il fidanzato Travis Kelce.

Da Alessandra Ambrosio a Kate Moss: i pantaloncini sono un perfetto passe-partout

A passeggio per le vie di Los Angeles, in spiaggia, a qualche festival della musica o a un photocall che non richieda chissà quale look stratosferico… Gli shorts rappresentano un passe-partout perfetto per sentirsi belle e comode allo stesso tempo. Le celebs li amano e li indossano risultando splendide in ogni occasione. Da Alessandra Ambrosio a Barbara Palvin fino a Sienna Miller, Alexa Chung, Kate Moss, Emily Ratajkowski… Shorts che passione!

Passano gli anni, ma le star non rinunciano agli shorts! Pronte a copiarle?

