Una è Bella di nome e di fatto, l’altra è sempre bella ma di nome fa Gigi. Di chi stiamo parlando? Delle sorelle Hadid, ovviamente! Jelena Noura, classe 1995, e Isabella Khair, classe 1996, per il grande pubblico Gigi e Bella, sono tra le coppie di sorelle più affascinanti e fashion del mondo della moda. Supermodelle contemporanee, dai canoni estetici più vicini alla normalità, le Hadid si vogliono bene, sono affiatatissime – facendo tacere le acide voci spesso nate riguardo a invidie e gelosie - e rappresentano un punto di riferimento per brand e stilisti.

Il 23 aprile scorso, a New York, Gigi ha festeggiato il suo trentesimo compleanno, suggellato dal bacio davanti alla torta, che ha ufficializzato - sui social e in tutto il mondo - la sua lovestory con l’attore Bradley Cooper e, come la sorella minore, è spesso protagonista degli eventi più importanti. Recentemente, Gigi ha brillato all’evento parigino Le Grand Diner al Louvre e all’ultimo Met Gala. Bella ha incantato, biondissima, sul red carpet della 78°esima edizione del Festival di Cannes.

Gigi all'ultima edizione del Met Gala a New York; Bella alla 78esima kermesse del Festival di Cannes Credit: Getty Images

Le sorelle Hadid sono due stelle che continuano a splendere e la luce sembra non volersi spegnere. Il mondo del jet set le ama e anche il pubblico, come dimostrano i milioni di follower che entrambe vantano su Instagram. Non a caso, il loro successo ha iniziato a nascere proprio su questi canali…

Sono nate con la camicia. Figlie di Mohamed Hadid, un importante costruttore palestinese – vera e propria archistar immobiliare trapiantata a Los Angeles - e della modella e attrice olandese Yolanda van der Herik, sono cresciute sotto il sole della ridente città californiana insieme al fratello minore Anwar. Amicizie importanti tra cui Taylor Swift, Kendal Jenner e Hailey Baldwin Bieber (si conoscono fin da bambine) & Co. e vita mondana a gogò, grazie ai social diventano delle star del web. Giovani e bellissime, il mondo della moda non se le fa scappare.

Sorelle e amiche, dentro e fuori dai red carpet

Sono diverse, cavalcano il successo nel mondo della moda in maniera fresca e naturale e si sostengono a vicenda. Da quando hanno iniziato a conquistare il fashion system Gigi e Bella Hadid sono state spesso fotografate insieme, abbracciate o mano nella mano sui red carpet, vicine e scherzose nei backstage o in passerella, come su quella di Victoria’s Secret lo scorso ottobre, dove hanno chiuso lo show capitanando una accanto all’altra la fila di supertop.

Gigi e Bella in passerella per Victoria's Secret nel 2024 Credit: Getty Images

Entrambe contesissime dalle case di moda più prestigiose al mondo, hanno sfilato per loro e ne sono divenute i volti. Gigi è l’immagine di Rabanne e ha calcato la catwalk di brand come Chanel, Valentino (LINKARE), Max Mara, Tom Ford… Bella è diventata il volto di maison come Dior (LINKARE), Balenciaga e Givenchy, tornando a sfilare durante l’ultima per Saint Laurent all’ultima settimana della moda autunno-inverno. Ormai è assodato: le Hadid sono tra le supermodelle più influenti nel mondo della moda.

Sono sorelle e amiche, ognuna con la propria personalità, ma quando le si guarda il tocco Hadid si vede e si sente e il mondo della moda non vuole – e non può - farne a meno. Gigi è amante della pallavolo e dei cheeseburger - come testimonia la sua apparizione da Jimmy Fallon in cui ne addenta uno gustosissimo – e condivide con Bella l’amore per i cavalli e l’equitazione, passione che ha portato la sorella minore a gareggiare ad alto livello nel mondo del salto ostacoli. Stili di vita e amore per la natura nati anche durante i momenti trascorsi nella fattoria della mamma (con la quale si fanno spesso fotografare) tra caprette, galline e tanti altri animali.

Gigi e Bella Hadid insieme alla madre Yolanda e il padre Mohammed Credit: Getty Images

Gigi e Bella, mamma e zia regine di stile

Stessi geni, stesso successo, stesse amicizie glamour, ma percorsi diversi nella vita privata. Gigi è già una mamma, da quando nel 2020 dà alla luce la piccola Kahi, avuta con il fidanzato di allora, il cantante Zayn Malik, ex One Direction. Una versione di Gigi intima e dolce, spesso condivisa con la sorella Bella in privato, ma anche per le strade di New York, tra passeggini e look super fashion, su cui vigila anche l’attuale fidanzato Bradley Cooper.

Saranno gli anni che passano o il tempo libero trascorso con la dolce nipotina Kahi, ma proprio pochi giorni fa anche Bella ha dichiarato di avere voglia di diventare mamma, tanto da affermare che la piccola nipotina sia “la cosa migliore dopo il pane a fette”. Forse lei e il fidanzato cowboy e addestratore di cavalli Adan Baudelos, con il quale si frequenta dal 2023, ci stanno nascondendo qualcosa?

Nel Dna non solo moda, ma anche spirito imprenditoriale

Gigi e Hadid si sono guadagnate il loro posto nel mondo dello star system e, non contente, hanno deciso di cimentarsi anche nel mondo dell’imprenditoria. Nel 2022 Gigi lancia il proprio brand di knitwear, Guest in Residence, che propone abiti all’insegna della comodità, rappresentando bene lo stile della modella, cozy, chic e all’insegna del comfort. Un’iniziativa subito sostenuta con grande entusiasmo da Bella. E la sorellina? Nel 2024 lancia il marchio di profumi senza alcool, Orabella.

Bella e Gigi insieme sul red carpet Credit: Getty Images

Gigi e Bella sono unite e sorprendono sempre. Chissà quale sarà la loro prossima mossa.

