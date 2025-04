Bradley Cooper e Gigi Hadid hanno fatto sognare i fan durante la festa per il trentesimo compleanno della modella, il 25 aprile scorso a New York, e ora tutti attendono la coppia sul red carpet del Met Gala, il prossimo 5 maggio.

I due sono stati visti, mano nella mano e sorridenti, alimentando così le voci su un possibile fidanzamento, soprattutto dopo che Gigi è stata fotografata con un nuovo anello proprio all'anulare sinistro.

La festa, organizzata al ristorante Le Chalet, ha visto la partecipazione di molte star, tra cui la sorella della Hadid, Bella, Anne Hathaway ed Emily Ratajkowski.

Gigi ha indossato un corsetto bianco abbinato a pantaloni in pelle nera e un'acconciatura raccolta, completando il look con un rossetto bordeaux e una manicure coordinata.

Bradley Cooper ha optato per un look casual-chic con una giacca varsity dei Philadelphia Eagles e un completo blu coordinato.

Qualche settimana fa la modella aveva condiviso la sua felicità con la rivista Vogue, ammettendo di sentirsi molto fortunata ad aver incrociato l'attore.

Ma, nonostante le speculazioni sull'anello, fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che i due – pur innamorati - non hanno fretta di ufficializzare il fidanzamento.

La loro storia d'amore, iniziata nell'ottobre 2023, sembra procedere a gonfie vele e intorno a Bradley e Gigi c’è fermento. Saranno al Met Gala il 5 maggio?

Gigi è un'habituè del Met Gala, la ricordiamo per i suoi look effetto "wow" come quello dello scorso anno: una creazione di Thom Browne inconfondibile.

Un abito bianco con corsetto e silhouette esagerata lungo i fianchi, che ha sovrapposto a un cappotto bianco in seta moiré con manto in raso duchesse impreziosito da rose gialle 3D. L'intero look, fatto interamente a mano, ha richiesto un team di oltre 70 persone, per un totale di circa 13.500 ore di lavoro.

Anche Cooper aveva già calcato più volte il red carpet del Met, per mano con la ex moglie Irina Shayk. Nel 2018 sono stati eletti tra le coppie più eleganti della manifestazione.

Con la nuova edizione dell'evento di beneficenza alle porte, molti si chiedono se Bradley e Gigi faranno il loro debutto ufficiale come coppia, diventando così una delle presenze più importanti del Gala di quest'anno.