Il Met Gala, che quest’anno andrà in scena il 5 maggio, non è solo questione di stile. C’è chi sul tappeto rosso del Metropolitan Museum ha colto l’occasione di presentare il nuovo amore… E se tante coppie sono rimaste iconiche nella storia del galà al Metropolitan Museum di New York, ad altre il red carpet ma non ha portato fortuna. Vediamo a chi.

Gigi Hadid e Zayn Malik

Gigi Hadid e l’ex degli One Direction fanno la prima uscita ufficiale come coppia al Met Gala del 2016. Il loro amore, sempre piuttosto turbolento, arriva al capolinea nel 2021, dopo la nascita di una figlia, Khai, nel settembre 2020. A quanto pare, il motivo della rottura sarebbe stato un litigio tra la mamma della modella, Yolanda, e il cantante: non solo urla, ma una vera e propria aggressione, tanto che la suocera avrebbe deciso di denunciarlo. La tipica goccia che fa traboccare il vaso… Ora la Hadid è felice con Bradley Cooper.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

Debuttano come coppia al Met del 2017. Due anni dopo arriva il fidanzamento ufficiale alle Bahamas, ma nel 2021 Jennifer Lopez e Alex Rodriguez decidono di prendere strade separate. “Meglio da amici”, dicono in una dichiarazione ufficiale.

Selena Gomez e The Weeknd

Sempre al Met del 2017 l’ex stellina Disney e il cantautore canadese ufficializzano il loro legame. Cinque mesi dopo aver partecipato alla serata newyorchese, però, la coppia scoppia. Colpa, si dice, degli impegni di lavoro.

Kylie Jenner e Travis Scott

Insieme sul tappeto rosso nell’edizione del 2018 del Met Gala, Kylie Jenner e Travis Scott hanno una relazione on-off che dà all’ex coppia due figli: Stormi Webster (nata nel 2018) e Aire Webster (nato nel 2022). La scintilla, tra loro, si accende al festival di Coachella nel 2017 ma nel 2021 cala sipario sulla loro coppia. Lei ora frequenta Timothée Chalamet.

Kim Kardashian e Pete Davidson

La socialite e il comico si incontrano al Saturday Night Live nell’ottobre 2021. Sono fuoco e fiamme. Et voilà, eccoli sul tappeto rosso del Met 2022. Tre mesi dopo il galà il loro amore svanisce per un motivo semplice, anzi semplicissimo. L’attrazione magnetica, tipica dei primi momenti insieme, si spegne. E poi Pete Davidson vorrebbe una storia più seria di quanto Kim Kardashian possa offrirgli. The end.

Speriamo che a nessuno, quest’anno, tocchi la stessa sorte…