I fashionisti contano i giorni, le ore. Manca poco all’edizione 2025 del Met Gala, il 5 maggio, l’evento più modaiolo dell’anno, in scena a New York. Chi vestirà cosa? In attesa della risposta, riscopriamo i look memorabili degli ultimi anni.

Rihanna papessa

Il tema del Met Gala 2018 è l'influenza della religione cattolica sulla moda e Rihanna lo prende davvero sul serio. Così la popstar si veste da papessa. A realizzare l’outfit sono John Galliano e il team Margiela. Il desiderio è di portare in scena quel Papa donna che il Vaticano non ha, ancora, valutato di poter eleggere. Quindi, per la cantante: corsetto e mini dress, parzialmente nascosto da una gonna lunga, e un cappello da alto prelato. Il tutto decorato con perle, pietre e ricami. A completare il look, una cavigliera di perle e una collana con crocifisso.

Credit: Getty Images

Zendaya come Giovanna d’Arco

L'elegante armatura di Zendaya al Met Gala 2018 è realizzata su misura dall'Atelier Versace. "Ho iniziato a pensare a donne forti con un legame con la religione", ha affermato lo stylist della star, Law Roach. Il tema è Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. "Una notte ho sognato Giovanna d'Arco, ho chiamato Versace e gli ho detto: 'E se facessimo qualcosa che la richiamasse?'. Mi hanno risposto con degli schizzi davvero, davvero fantastici".

Credit: Getty Images

Naomi romanticamente in rosa

La pantera nera si fa romantica con una jumpsuit da sera rosa chiaro firmata Valentino, accompagnata da una voluminosa stola piumata con strascico. È stata realizzata in sole 48 ore per il Met Ball 2019 dall’allora direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Gioielli Bulgari.

Credit: Getty Images

Zoë Kravitz: infallibile

Nel 2021 Zoë Kravitz è la più cercata pre Met Gala e ogni anno la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet è tra le ospiti più attese. Il motivo? Le sue mises non deludono mai, ma con questo abito Saint Laurent by Anthony Vaccarello conquista tutti. Infallibile!

Credit: Getty Images

Iman dea d’oro

La leggendaria modella al Meta Gala 2021 è una dea in oro e piume, con un look disegnato da Dolce & Gabbana x Harris Reed. Iman attrae, stupisce, fa parlare di sé. Insomma, ruba la scena a tutte, anche alle più giovani, e insegna che l’età non è mai un ostacolo. Super!

Credit: Getty Images

Blake Lively omaggia New York

Per il pubblico, Blake Lively è la “regina moderna” del Met Gala: l’attrice non sbaglia mai un colpo. Nel 2022 sfoggia un incantevole abito trasformista ispirato all'Art Déco e ai dettagli di alcuni dei monumenti più famosi di New York. È un Versace che racconta lo skyline di Manhattan, omaggia l'Empire State Building e cita la Grand Central station. In testa, un diadema con sette punte, un riferimento ai sette continenti simboleggiati dalla corona di Lady Liberty. Che fare regale!

Credit: Getty Images

Dua Lipa è principesca

È il 2023: nella serata dedicata al Kaiser della moda, Karl Lagerfeld, Dua Lipa supera a pieni voti la prova del Met grazie a un outfit principesco: un abito da ballo in tweed bianco e nero Chanel. Un vestito vintage della collezione Haute Couture autunno-inverno ‘92/’93, portato in passerella da Claudia Schiffer, con cappello abbinato. A colpire è anche quell'enorme diamante al collo Tiffany & Co. di oltre 200 carati.

Credit: Getty Images

Anne Hathaway in stile top Anni 90

Sempre nel 2023, per celebrare la mostra "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", la star indossa un abito impreziosito da cristalli Swarovski di Versace e una collana di monete di Bulgari. L’attrice, con la sua energia e la sua solarità, ricorda le muse di Lagerfeld, le super top degli Anni 90.

Credit: Getty Images

Gisele Bündchen sposa

Al Met Gala 2023 la top model brasiliana indossa un abito in tulle di seta bianco e ricamato con strisce verticali di paillettes. Era il look da sposa della sfilata Chanel primavera 2007 di Karl Lagerfeld. In passerella lo aveva interpretato Freja Beha Erichsen, mentre la Bündchen lo ha indossato per un editoriale di moda nello stesso periodo. Un déjà vu da 10 e lode.

Credit: Getty Images

Nicole Kidman diva Anni 50

Il Met Gala 2024 è legato alla mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” che mira a riportare in vita capi storici attraverso esperienze sensoriali. Ripescare dagli archivi è un must. Ed ecco Nicole Kidman in un iconico abito couture degli Anni 50 di Cristobal Balenciaga, ma ricreato. Originariamente faceva parte della collezione primavera 1951 di Balenciaga ed è stato immortalato da Richard Avedon per il numero di aprile di Harper's Bazaar di quell’anno. Per farlo ci sono volute 800 ore di ricamo a mano e l'applicazione di 3.000 piume con 150 metri di organza di seta.

Credit: Getty Images

Altre 400 ore di lavoro in atelier sono servite per trasformare l'aspetto originale di due pezzi in un unico abito da sera.