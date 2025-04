Met Gala, 7 coppie che fanno sognare

Mancano pochi giorni al Met Gala 2025, l’evento di beneficenza e raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, in programma - come di tradizione - il primo lunedì di maggio. Appuntamento quest’anno quindi per lunedì 5 maggio, dalle ore 5 pm Et, le 23 in Italia.

Il tema dell'edizione 2025 è Superfine: Tailoring Black Style e punta ad analizzare il ruolo dell’abbigliamento e della moda nelle comunità black. Lo spunto arriva da “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, libro scritto nel 2019 da Monica Miller, che esplora il fenomeno del dandismo in chiave politica e socioculturale ed estetica.

E mentre tutti si domandano se Gigi Hadid e Bradley Cooper faranno la loro apparizione come coppia ufficiale sul red carpet del Met 2025, ecco le 7 power couple più belle di sempre, quelle che ancora oggi fanno sognare.

Damiano David e Dove Cameron

Al Met Gala 2024 tutti gli sguardi sono per loro: Damiano David e Dove Cameron. Entrambi in nude look decadente Diesel, con outfit realizzati da Glenn Martens per l'occasione, i due infiammano il red carpet e onorano magistralmente il dress code della serata, The Garden Time. L’abito dell’ex stellina Disney è trasparente con stampa floreale e strascico scenografico lungo ben 60 metri. Per Damiano, invece, un completo nero senza camicia con inserti trasparenti che lasciano intravvedere i suoi noti tatuaggi.

Photo Credit: Getty Images

Legati da fine 2023, quando si sono incontrati agli Mtv Music Awards - si erano già conosciuti in precedenza, ma all'epoca erano tutti e due impegnati - Dove e Damiano hanno ufficializzato la storia solo a febbraio dell'anno successivo, scambiandosi un bacio davanti alle telecamere dei Grammy. “Ti amerò per sempre”, ha giurato lui più volte alla fidanzata. Per ora la promessa sembra mantenuta.

Victoria e David Beckham

Posh e Becks fanno un'apparizione al Met Gala, a tema Superheroes: Fashion and Fantasy, con lei in bianco vintage Giorgio Armani. Corre l’anno 2008. Una seconda volta presenziano nel 2014 e la cantante trasformata in designer mostra una versione evoluta del suo stile. Sul tappeto rosso del galà a tema "Charles James: Beyond Fashion" sfoggia un abito da lei disegnato, sempre bianco, matchy matchy con il suo David.

Photo Credit: Getty Images

Sposati dal 1999, hanno quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper e sono più uniti che mai. “È la moglie più straordinaria che potessi desiderare”, ha detto l’ex calciatore.

George Clooney e Amal

I Clooney fanno la loro prima apparizione da coppia sposata - si sono giurati amore eterno il 29 settembre del 2014 - all'edizione 2015 del Met Gala, a tema "China: Through the Looking Glass", Lei in un abito rosso fuoco, lui brillante come al solito: dimostrano così di essere la nuova coppia "in" di Manhattan.

Photo Credit: Getty Images

Tornano al Met nel 2018, dopo aver dato il benvenuto ai gemelli Ella e Alexander nel giugno del 2017. E questa volta Amal stupisce il fashion world con un abito firmato Richard Quinn davvero particolare: è composto da un bustier silver, un lungo strascico con stampa floreale e, a sorpresa, da un paio di pantaloni.

Rihanna e A$AP Rocky

Il rapper e designer e la popstar, imprenditrice visionaria, cantante pluripremiata e simbolo di empowerment, debuttano al Met Ball Gala, dedicato a "In America: A Lexicon of Fashion", come coppia ufficiale nel 2021. Lui indossa un abito voluminoso firmato ERL, mentre lei brilla in Balenciaga. Il tema del Met Gala 2023, invece, rende omaggio a Karl Lagerfeld. Rihanna conferma la sua nomea di regina dell’evento con abito bianco appositamente creato da Maison Valentino. Accanto a lei, A$AP Rocky sceglie un completo Gucci ispirato a Lagerfeld.

Photo Credit: Getty Images

I due si conoscono per la prima volta dietro le quinte delle prove per una performance agli MTV Video Music Awards. Inizialmente sono solo amici, ma dal 2019 le cose prendono un’altra piega e sboccia l’amore. Sono genitori di RZA e Riot, nati nel 2022 e nel 2023.

Hailey e Justin Bieber

Il tema del Met Gala 2021 è "In America: A Lexicon of Fashion", un'esplorazione della moda americana attraverso il suo vocabolario. Ed ecco un altro debutto di coppia, quello di Haley e Justin Bieber: lei in abito nero di Saint Laurent con scollatura strutturata e impreziosita, occhiali da sole neri e gioielli Tiffany & Co per Hailey, lui con un elegante smoking nero di La Maison Drew (estensione sartoriale del suo ex marchio Drew House, ora il suo un nuovo fashion brand è Skyrlk), sneakers dipinte e gioielli Jacquie Aiche.

Photo Credit: Getty Images

I due si sposano a settembre 2018 a New York, dopo appena due mesi di fidanzamento. Nell’agosto 2024 diventano genitori. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci di crisi, che Justin ha presto smentito: “Sono tutte bugie, siamo felici”.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Madrina dell’edizione Gilded Glamour del 2022, Blake Lively lascia la sua dolce metà senza fiato, fasciata una sontuosa creazione Versace. Andando a ritroso, anche l'edizione 2017 la vede in Versace, in un abito sempre spettacolare: intessuto di fili d'oro, con una silhouette a sirena e uno strascico di piume declinate in due diverse tonalità di blu.

Photo Credit: Getty Images

È quella del 2014, comunque, una delle prime apparizioni della coppia tra le più amate del Met Gala. L’ex star di Gossip Girl e il supereroe Deadpool si sono sposati dal 2012 e hanno quattro figli. A oggi sono una delle power couple più belle di Hollywood.

Chrissy Teigen e John Legend

È una storia cha fa sognare quella tra John Legend e Chrissy Teigen. Il musicista soul incontra la modella nel 2007. Scocca subito la scintilla e passano la notte insieme in un hotel – dicono – a ridere e mangiare popcorn. Un anno dopo un viaggio insieme sul lago di Como porta la frequentazione verso qualcosa di serio. Si sposano nel 2013 e poi di nuovo, nel 2023, a Como, nello stesso luogo in cui si erano giurati amore eterno la prima volta. Hanno quattro figli e ne hanno perso uno a causa di un aborto spontaneo. Al Met Gala partecipano più volte, nel 2011, nel 2014 e nel 2017, dove Chrissy indossa un abito Marchesa in pizzo ricamato bianco e nero con strascico semitrasparente, scarpe Stuart Weitzman e gioielli Lorraine Schwartz. John indossava uno smoking bianco Burberry con pantaloni neri.

Photo Credit: Getty Images

Chi sarà la coppia più bella del Met Gala 2025?