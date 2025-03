Hanno festeggiato le nozze d’argento e dopo un quarto di secolo di vita insieme appaiono inossidabili. Anche alla Paris Fashion Week fw ’25-26, dove lei porta in passerella la sua ultima collezione prêt-à-porter. Victoria e David Beckham: l’uno accanto all’altra. Così rispondono alle malelingue che a cadenza regolare annunciano tradimenti e separazioni imminenti.

I due si sono sposati il 4 luglio 1999 nella storica location del castello irlandese di Luttrellstown. Victoria indossava abito bustier in raso avorio firmato Vera Wang, David un completo bianco candido. Poi la coppia ha scelto un outfit coordinato viola per il party post cerimonia. Erano giovani, belli, famosi e richiestissimi. Lo sono ancora oggi, dopo quattro figli, molti trasferimenti in giro per il modo (Manchester, Madrid, Londra, Los Angeles…) e nuove carriere.

David e Victoria Beckham, la scintilla scocca allo stadio

David e Victoria Beckham si incontrano nel 1997 a una partita di beneficenza del Manchester United, dove lui allora giocava. Il calciatore e la Posh Spice. Il cliché è servito, pronto a far impazzire le platee. È amore a prima vista. All’inizio si vedono di nascosto dandosi appuntamento nei parcheggi più isolati.

È merito di lui se la love story esplode. A un amico aveva confessato che Vic era la sua Spice preferita e di avere un debole per lei. Quando Victoria si presenta alla prima partita non ha il coraggio di avvicinarla e la saluta da lontano. Una settimana dopo l’allora cantante torna allo stadio. Stavolta il calciatore non perde l’occasione e le chiede il numero di telefono. Lei lo annota sul biglietto del treno con cui era arrivata. Lui lo conserva ancora.

Il calciatore del Manchester e l’ex Spice Girl: un amore combattuto e forte

I primi tempi David e Victoria hanno tutti contro. Il manager di lei vuole che la relazione resti riservata. I due ci provano, ma presto fanno sul serio e parlano di nozze. Quando decidono di sposarsi Victoria è in tour negli Usa. Descrive al fidanzato l’anello dei suoi sogni e lui lo fa realizzare apposta per lei. Glielo infila al dito in una stanza d’hotel a Londra inondata di rose e gigli. Lei dice sì alla proposta e aggiunge: “Non dimenticarti mai del girl power”. Un mantra di quella che sarà la sua moda. Nel 1998, dunque, annunciano il fidanzamento ufficiale e pochi mesi prima del sì nasce Brooklyn – ora sposato con l’ereditiera Nicole Peltz - a cui segue nel 2002 Romeo. Il secondogenito della coppia ha oggi intrapreso la carriera di modello. Nel 2005 è la volta di Cruz, mentre la piccola di casa, Harper Seven, l’unica e tanto desiderata femmina, nasce nel 2011. “Il tempo in famiglia è tutto”, sostiene Victoria.

Da Posh Spice a stilista di successo

Dopo il trasferimento a Los Angeles, nel 2008, la coppia è sempre più fotografata a eventi mondani insieme ad altre celebs, come Will Smith, Eva Longoria, Tom Cruise. I due arriveranno anche a Buckingham Palace, più e più volte. Qualche mese prima del debutto di Victoria nella moda, sono anche al Met Gala di New York. La prima presentazione della Beckham è proprio nella Grande Mela, il 15 settembre 2008: 15 vestiti longuette plasmati sulla figura, decori al minimo, nessun effetto speciale. Non è quello che ci si aspettava da lei, ma un quiet luxury ante litteram. Victoria stupisce per la misura, la sobrietà e la serietà. “Ero una corda di violino. Poi sono arrivati i primi giudizi”. Promossa a pieni voti. Da allora è un’ascesa continua. Nel 2014 Victoria Beckham vince come Brand of the Year ai British Fashion Awards. Sfilata dopo sfilata, la famiglia è sempre in front row a fare il tifo per lei. Più che una famiglia un clan, verrebbe da dire. Ad assistere ai suoi defilé e a farle da testimonial ci sono adesso anche le nuove fidanzate di Romeo e Cruz: Kim Turnball, dj di fama internazionale, e Jackie Apostel, cantautrice di origine tedesco-brasiliane, già membro della band Shutz. Per la stilista sono quasi due muse.

David Beckham, le voci sui presunti tradimenti

La serenità dei Beckham è stata spesso offuscata dalle infinite amanti attribuite negli anni a David. Solo invidia? I maligni giurano addirittura che la coppia si sia accordata per avere una relazione aperta su cui entrambi sarebbero d’accordo. Sarà. Fatto sta che Victoria non ha mai creduto a una parola sulle presunte infedeltà del marito e preferisce rispondere con i fatti: David è sempre lì, accanto a lei.