A$AP Rocky, rapper statunitense di fama internazionale e compagno di Rihanna, torna all'attenzione del mondo fashion. Diventa il primo direttore creativo di Ray-Ban, brand di punta dell’eyewear. La prima collezione arriverà questo aprile.

La nuova collaborazione

A$AP Rocky sarà a capo dei progetti creativi che definiranno un nuovo stile e immagine del brand. Rocky nello specifico si occuperà di reinventare i Ray-Ban Studios, un sub-brand incentrato sulla musica elettronica e che è servito come piattaforma creativa per celebrare il potere della musica e degli artisti. Il trendsetter, debutterà in aprile, quando uscirà la prima collezione Blacked Out Collection. Ma il contributo di Rocky andrà oltre il design del brand. Dalla direzione artistica delle campagne alla ridefinizione dell’estetica dei negozi Ray-Ban, fino all’integrazione della musica: ogni dettaglio sarà curato dal rapper. Non sono mancati i festeggiamenti per l’occasione: proprio durante la Milano Fashion Week lo stesso A$AP Rocky ha organizzato un evento esclusivo all’ombra della madonnina per celebrare il nuovo traguardo insieme a ospiti importanti, tra cui Romeo Beckham, Isabeli Fontana e Victoria De Angelis.

L'amore per Rihanna

Nato e cresciuto nel quartiere di Harlem a New York, aderisce da giovane al collettivo musicale hip hop ASAP Mob, dal quale adotta il soprannome A$AP.

Già dopo il primo debutto da solista con il singolo Peso, firma subito un contratto con la RCA Records e da quel momento esplode nella scena hip-hop americana. Nella sua carriera ha collaborato con artisti come Drake, Kendrick Lamar, Lil Wayne e Kanye West e collaborato come modello per marchi come Dior e Gucci. Dal 2020 ha una relazione con la cantante barbadiana Rihanna, grazie alla quale, a fine gennaio 2022, diventa papà. Poco dopo, ad agosto 2023, diventa papà per la seconda volta. L’anno scorso al British Fashion Council, Rocky che si è aggiudicato il Cultural Innovator Award, sfoggiando sul tappeto rosso alcuni capi di abbigliamento da lavoro di Bottega Veneta, confermandosi così il nuovo signore del workwear.

Il legame con la musica

"Ho sempre ammirato la capacità di Ray-Ban di evolversi rimanendo fedele alle proprie radici", ha affermato A$AP Rocky. "Essere parte di questo viaggio e contribuire a scrivere un nuovo capitolo per un brand così iconico è per me motivo di grande entusiasmo". Nel corso degli anni, i Rayban sono stati portati da icone della musica come Bob Dylan negli Anni 60, che sfoggiava gli iconici Wayfarer, Lenny Kravitz e Madonna.