Damiano David e Dove Cameron, la coppia più glam del momento

Complici, innamorati e sempre in sintonia. Anche nei look. L’ex frontman dei Maneskin e l’ex stellina Disney vogliono diventare in nuovi Beckham. Ci riusciranno? Ecco i loro momenti più fashion

Sguardi complici, carezze, mani intrecciate. Sempre in sintonia. Anche nei look. Coordinati con un outfit simili o studiatissimi a contrasto. Dagli Oscar alla Paris Fashion Week passando per la Grande Mela. Damiano David e Dove Cameron, uniti dal 2023, sono tra le coppie più glam e di successo del momento. Lui pubblicherà il suo primo album da solista “FUNNY little FEARS” il 16 maggio.

Lei, ex stellina Disney, oggi cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, è in radio con il singolo TOO MUCH. Ma al di là della musica c’è di più. Un universo fatto di stile in cui si muovono con disinvoltura. “Ho detto a Dove di voler essere come i Beckham, ci stiamo lavorando”, ha dichiarato scherzando (ma non troppo) l'ex frontman dei Maneskin sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party 2025. Le carte in regola per rimpiazzare David e Victoria Beckham sembrano averle tutte. Ci riusciranno? Ecco una carrellata dei loro momenti più fashion.

Minimalismo luxury alla Paris Fashion Week 2025 da Tom Ford

In total black, Damiano David e Dove Cameron erano nella Ville Lumière per assistere alla sfilata autunno ’25-‘26 di Tom Ford che ha fatto debuttare Haider Ackermann. Lui in tuxedo con finishing glitter abbinato a una camicia sbottonata, ormai suo tratto distintivo. Dove ha scelto un vestito lungo nero fluido associato a un cappotto smoking con revers di raso a contrasto, décolleté di vernice e clutch stampa coccodrillo.

Eleganza e seduzione ai Vanity Fair Oscar Party 2025 in Dolce&Gabbana e Georges Hobeika

A Los Angeles, alla festa di Vanity Fair a margine della cerimonia degli Oscar, Damiano sfoggiava uno smoking monopetto dal taglio Sicilia con revers a lancia e dettagli in raso di seta Dolce&Gabbana, abbinato a una camicia di seta e un paio di stivali in pelle, sempre del brand. La camicia, sbottonata as usual, lasciava spazio ai gioielli Bvlgari. Per Dove un seducente abito nero tutto trasparenze della casa di moda libanese Georges Hobeika.

Prova di nozze al Gq Men of the Year Party in Diesel e Yvon

Nel novembre del 2024, a Los Angeles, all’evento globale di GQ che celebra le personalità della musica, del cinema, dello sport e dell'intrattenimento che si sono distinte per creatività, stile e influenza, Damiano vestiva con un completo nero Diesel (brand per il quale ha firmato anche una capsule collection) senza cintura, camicia bianca, cravatta e scarpe nere, confermando la sua immagine di uomo attento allo stile. Dove ha scelto un abito bianco in raso di Yvon, con uno scollo a drappeggio. A completare la mise una scintillante collana argento di perle, mentre il dettaglio della schiena scoperta, trattenuta da sottili spalline, ha aggiunto alla mise un tocco di fiabesca seduzione. Sembravano due sposi. Che sia stata una prova generale?

Ispirazione vintage al gala della Cameron Boyce Foundation's Cam For A Cause

Damiano ha accompagnato la fidanzata alla terza edizione del gala in onore di Cameron Boyce, ex compagno di set in Descendants della fidanzata e suo grande amico, scomparso prematuramente nel 2019, a soli vent’anni. Un evento tenutosi nel giugno 2025 che la coppia ha illuminato con un guardaroba d’altri tempi, un mix di glamour ed eleganza dall’allure vintage. Lei ha indossato un abito di tulle azzurro pastello a pois abbellito da una micro-cintura della collezione atelier primavera/estate 2025 di Prabal Gurung e lui con camicia, cravatta, pantaloni sartoriali e giacca da aviatore.

Power couple al Met Gala 2024, entrambi in Diesel

Con i loro nude look decadenti, Damiano David e Dove Cameron hanno infiammato il red carpet del Metropolitan Museum di New York ai Met Gala 2024. Non era il primo tappeto rosso per la coppia, ma certamente il più prestigioso. I due hanno onorato magistralmente il dress code della serata, ovvero The Garden Time. Entrambi in Diesel, con outfit realizzati da Glenn Martens per l'occasione. L’abito di Dove era trasparente con stampa floreale e strascico scenografico. Una creazione che ha richiesto ben 60 metri di tulle e chiffon con più di 20 ore necessarie per il taglio e oltre 40 ore per la lavorazione. Per Damiano, invece, un completo nero senza camicia con inserti trasparenti che lasciavano intravvedere i suoi noti tatuaggi. Una power couple a tutti gli effetti.