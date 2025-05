Al Met Gala la notizia del bebè in arrivo. Il terzo per la coppia di divi sempre più innamorati, anche dell’idea di una famiglia normale.

Tra le coppie celebri, quella formata da Rihanna e A$AP Rocky brilla, non solo per l’ alchimia tra i due artisti, ma anche per il modo in cui hanno saputo costruire un legame sincero lontano dagli eccessi del gossip.

La loro "conoscenza" risale a oltre dieci anni fa: era il 2012 quando A$AP Rocky fece una comparsa nel remix del brano di Rihanna "Cockiness" (Love It), esibendosi insieme a lei agli MTV Video Music Awards.

Già allora si parlava di chimica tra i due, ma all’epoca entrambi erano impegnati e le voci su un presunto flirt vennero rapidamente archiviate.

Nel 2013, Rihanna scelse Rocky come opening act per la sua tournée Diamonds World Tour, confermando il legame sul palco.

L'inizio della storia d'amore

Ma è solo nel 2020, in piena pandemia, che i rumors iniziano a intensificarsi.

I due vengono visti insieme in pubblico, a New York e alle Barbados, ma senza mai confermare nulla ufficialmente.

Poi, nel maggio 2021, Rocky rilascia ai giornali una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi, definendo Rihanna come “the love of my life” e “the One”, parole che hanno segnato l’inizio ufficiale della loro relazione davanti al mondo intero.

Da allora Rihanna e A$AP Rocky sono molto più di una coppia da jet set. Entrambi icone di stile, si sono spesso presentati ai red carpet con outfit coordinati.

Memorabili le loro apparizioni al Met Gala: nel 2021, lui avvolto in una trapunta multicolore firmata ERL, lei in Balenciaga.

E nel 2023, Rihanna incinta e radiosa in Valentino, con Rocky a fianco in kilt e jeans.

Nel maggio 2022 nasce RZA Athelston Mayers, il loro primo figlio, il cui nome rende omaggio al leader del Wu-Tang Clan. La seconda è una bambina, Riot Rose, che nasce nell’agosto 2023.

Da allora, Rihanna e Rocky hanno dato sempre l'idea di essere una coppia di genitori "normali", in un’industria che spesso spettacolarizza ogni aspetto della vita privata, loro sono riusciti sempre a proteggere la loro privacy.

Nessuna proposta di matrimonio (almeno per ora) ma chissà che sul prossimo red carpet non ci riservino altre sorprese...