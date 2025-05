Rihanna incinta al Met Gala: è sua la sorpresa più bella

Rihanna sbanca il Met Gala. Questa volta la cantante si fa notare su tutti non per l’outfit come aveva fatto in passato ma per quella rotondità dolce che dà il più bello degli annunci: la sua terza gravidanza. La star è arrivata quasi un’ora dopo la chiusura dell’evento al Metropolitan di New york come sua abitudine. Ma il suo farsi aspettare questa volta è stato più che perdonato dal lieto annuncio. È arrivata da sola, senza il compagno A$AP Rocky, giunto diverse ore prima perché tra i co-chair della serata finalizzata a raccogliere fondi per il Costume Institute del MET. Il tema? Superfine: Tailoring Black Style, ispirato al libro Slaves to Fashion di Monica L. Miller, che esplora l’evoluzione dello stile nero dal XVIII secolo a oggi attraverso il dandismo nero.

Rihanna ha partecipato al Met Gala dodici volte, la prima nel 2009. Il debutto con il compagno risale, invece, al 2021. La cantante e imprenditrice ha già abituato il pubblico ad essere stupito. La notizia della seconda gravidanza era infatti arrivata durante il Super Bowl del 2023. Anche qui, una sorpresa sugli spalti che ha fatto il giro del mondo. E ancora ora, al Met Gala, inguainata in un abito Marc Jackobs, Riri non ha deluso con la più bella delle sorprese. Dopo i maschietti, chissà se la cicogna porterà una bambina.